La situación a la que se enfrentan los nuevos médicos en el país es crítica. Luego de cinco años de estudio formal, uno de internado y otro de rural, los galenos no encuentran ninguna plaza laboral que le dé valor al esfuerzo de tantos años de estudio.

Así lo manifiesta Raúl Romero, médico general, graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG), y que hace un año consiguió una plaza para realizar su rural en la provincia de Loja. “La rural era buena para los médicos, veo que ahora no. Antes sí percibíamos un poco más de mil dólares los que íbamos a centros de difícil acceso. Pero terminado eso, ya no tuvimos nada. Es irónico porque uno podría decir que por la pandemia la situación laboral mejoraría. Sin embargo, para mí y muchos de mis colegas el mercado no es favorable”, afirma.

Actualmente, Romero logró conseguir un trabajo como consultor médico para una empresa de productos naturales, donde tan solo factura y recibe un poco más del sueldo básico. Alrededor de seis meses buscó trabajo en varios centros de salud y hospitales tanto públicos como privados, de los cuales no obtuvo ninguna respuesta.

Miguel Ponce, médico general, terminó en agosto su rural en la provincia de Orellana. Él manifiesta que terminada esta experiencia laboral, “a cada médico le toca sobrevivir con lo que sea”. Además, tiene pendiente el bono geográfico que el Ministerio de Salud Pública les otorga a los profesionales de la rama.

En una edición anterior, EXPRESO publicó que son más de 9.000 expertos de la salud perjudicados por el atraso en la paga del salario correspondiente. Ponce afirma que debido a los distintos gastos, “lo que toca es ir a empresas privadas donde pagan a los médicos sueldos básicos, y a veces se opta por coger este tipo de empleos porque no hay otra solución, y uno debe ganar algo de experiencia”.

Los nuevos médicos que terminan la rural y no tienen dónde ejercer, también optan por hacer un posgrado. Sin embargo, en el país no existen suficientes institutos superiores que ofrezcan estos estudios de cuarto nivel, y viajar al exterior se convierte en una alternativa.

“Por lo general, varios han optado por hacer un posgrado en Chile o España. Ahora veo que muchos están yendo a Alemania, que a pesar de que debes tener un manejo del idioma, la posibilidad de quedarte allá trabajando es alta”, nos comenta Ponce.

Tener una especialidad les da la posibilidad de encontrar una oportunidad en clínicas u hospitales que tengan abierta una plaza en esa área. Por eso muchos “terminado su año rural deciden hacer sus estudios en el exterior”, así lo afirma a EXPRESO el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, José Luis Jouvin.

Estudiantes del último ciclo de la carrera de Medicina también hablan con este Diario sobre este tema que los inquieta. Anthony Riera tiene 26 años, está terminando su carrera médica en la UCSG, y el miedo a no encontrar trabajo o no tener un cupo para la rural es algo que le genera ansiedad. “Para ir a la rural debes aprobar la prueba Caces, que cada vez tiene preguntas más difíciles y sacada de la generalidad médica por otras de especialidad, eso vuelve muy cerrado el círculo de quienes pasan y obtienen un cupo”, afirma.

Riera manifiesta que de no obtener el puntaje necesario ni el cupo buscará otra fuente de ingreso que cubra las deudas que mantiene con su familia. “Junto a mi enamorada que también es médica nos hemos puesto varios emprendimientos. Algunos relacionados a la rama, otros que generen un ingreso para poder seguir estudiando y mantener la casa”.

Según la investigación de este Diario son alrededor de entre 250 a 500 estudiantes que se gradúan en las universidades de Guayaquil, cada año. No obstante, según la información entregada por la Coordinación Zonal 8 - Salud (Guayaquil, Durán, Samborondón), luego de todos los exámenes pertinentes, ingresan un promedio de 74 médicos para realizar su año de práctica en las parroquias rurales o urbano marginales.

La demanda de médicos en el país está cubierta. El Instituto Nacional de Estadística y Censos publicó en el último Registro Estadístico de Recursos y Actividades de Salud 2018, el número de médicos y odontólogos mantiene una tendencia creciente, con un reporte de 29.604 y 3.805, respectivamente. Con ello el país tiene 23,44 médicos y 3,12 odontólogos por cada diez mil habitantes, cumpliendo lo que propone la Organización Mundial de la Salud.

El doctor y catedrático Galo Cornejo analiza las cifras, y concluye que aunque “diera la impresión de ser positivas no lo son”. Detrás se manejan otros problemas como el de la distribución de médicos en los centros de salud del país. “La mayoría se concentra en grandes ciudades, como Guayaquil, Quito y Cuenca, pero hay otras provincias como Orellana, donde los centros de salud son muy abandonados y no coincide la cantidad de médicos con el número de población”, afirma.

La carrera de Medicina

Es la segunda con mayor número de títulos registrados después de Administración de Empresas: solo en 2018, se registraron 12.335, según la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada.

El número de matriculación a las universidades, según el último informe del Senescyt publicado en el 2020, es de 119.814.