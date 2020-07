Mediaciones laborales, en alza por los despidos y el cierre de empresas

ENTREVISTA AL DIRECTOR DEL CENTRO DE MEDIACIÓN EMPRESARIAL

La pandemia de la COVID-19 cambió al mundo. La llegada del virus a Ecuador, hace cinco meses, aumentó la crisis económica y con ello empezó el cierre o la reducción de la plantilla laboral de los negocios. Trabajadores y empleadores intentan lograr acuerdos para el pago de las liquidaciones correspondientes. Pero no solo ellos, sino entre socios de las empresas. Y entre estos y los bancos, con los que tienen créditos que no han podido pagar; y con los proveedores a los que no han podido cancelar por los productos recibidos. También los inquilinos con sus arrendatarios.

Ante el temor de que esos acuerdos se incumplan, hay quienes han decidido acudir a los centros de mediación, que en algunos casos también son de arbitraje y conciliación, porque los acuerdos a los que lleguen tienen la fuerza legal de última instancia.

A nivel nacional, el Consejo de la Judicatura tiene registrado 102 centros públicos y privados de mediación, arbitraje y otros autorizados para que, a través de métodos alternativos de solución de desavenencias se pueden resolver conflictos en distintos ámbitos: laboral, comercial, familiar, económico, societario. Quito es la ciudad que más centros de mediación tiene (42), seguido de Guayaquil que tiene doce, pero solo hay uno dedicado exclusivamente al ámbito empresarial.

Ana María Larrea, directora del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, asegura que antes de la pandemia no era común realizar mediaciones de carácter laboral en la entidad que dirige. Por la afectación al empleo, que generó la pandemia de la COVID-19, y la Ley Humanitaria que incluyó expresamente la posibilidad de realizar acuerdos de preservación de fuentes de empleo a través de mediaciones, o establecerse plazos para pago de indemnizaciones, el centro de la Cámara de Comercio ha hecho, en mayo, mediaciones laborales a través medios telemáticos y firma electrónica durante el mes de mayo.

Una vez reanudada la atención presencial, a partir del 26 de mayo, en el mencionado centro se ha realizado un importante número de mediaciones de carácter contractual y comercial durante junio y julio, especialmente, con la finalidad de reestructurar obligaciones, extender plazos y rebajar cuotas de créditos. Estas mediaciones suponen un 20 % de incremento respecto del mismo periodo del 2019.

Hasta fines de junio, el centro de mediación de la Prefectura del Guayas también había realizado 264 casos de mediación de distinta índole, entre ellas algunas del ámbito laboral por conflictos empresariales.

El costo de la mediación varía de un centro privado a otro y sus directivos prefieren no revelar el costo. En algunos casos, la inscripción cuesta 60 dólares y en otros hasta 150 dólares. El valor restante depende de cuántas reuniones tengan que hacer para llegar al acuerdo y también del monto que está en disputa.

En algunos casos, empleador y empleado acuden al centro cuando ya tienen un acuerdo y quieren que el centro solo les emita el acta del acuerdo, como una forma de garantizar el pago.

En el Centro de Mediación Empresarial, el único de este tipo en el país, la mitad de las 20 medicaciones que se hicieron durante la pandemia fue por temas laborales.

Ecuador dio el primer paso en la solución alternativa de conflictos en 1997, cuando la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Arbitraje y Mediación (LAM). A partir de entonces empezaron a crearse los centros de arbitraje, que son 29, y los de mediación, 102, entre públicos y privados.

Los centros de mediación autorizados por el Consejo de la Judicatura

Seguridad sanitaria. Por la pandemia de la COVID-19, los centros de mediación trabajan de forma presencial y telemática, según lo que acuerden las partes. En las salas que tienen solo está permitido la mitad del aforo por las medidas de distanciamiento social.

Centros públicos: El Centro de Mediación de la Función Judicial tiene oficinas en casi todas las capitales de provincia del país y en otras ciudades. En total, hay 134 oficinas repartidas en todo el territorio nacional. En Guayaquil, estas están repartidas en todas las zonas. También tienen centros de mediación la Prefectura del Guayas, la Procuraduría, la Armada del Ecuador, entre otras.