Paúl Granda: “Yo no me siento responsable políticamente por estos casos”

El pasado 6 de noviembre, la Fiscalía vinculó a Paúl Granda, expresidente del Directorio del IESS, al proceso por delincuencia organizada que se sigue en contra de los hermanos Bucaram Pulley, Salcedo Bonilla, y exdirectivos de los hospitales Teodoro Maldonado Carbo y Los Ceibos de Guayaquil. El juez le dictó arresto domiciliario. Granda conversa con EXPRESO sobre este y otros temas.

Se lo ha vinculado al proceso por delincuencia organizada porque, según la Fiscalía, durante su período en el IESS se siguió beneficiando con contratos irregulares a miembros de la organización. ¿Esto fue así?

La fiscal habla de que se favorecieron convenios de pago entre 2016 y 2018, pero yo en ese tiempo no era presidente del Directorio. No olvide que tampoco era competente en temas de administración. Yo no nombraba y ni el Consejo Directivo nombraba gerentes. Mal podría yo ser parte de una estructura criminal con hechos que se dan desde 2016. También dice que se continuó con compras con mecanismos creados por nosotros para favorecer a esas empresas, y yo ahí quiero aclarar que yo no conozco a ninguna de las empresas ni tengo ningún tipo de relación con ellas. Además, yo no era gerente del Teodoro y de acuerdo con la Ley de Seguridad Social ellos tienen total y plena autonomía administrativa y financiera. Si es que esa es la hipótesis de la fiscal, a quien debía haber llamado es a los gerentes del año 2019.

¿Y en su tarea de fiscalizar no detectó que había una red de proveedores que se confabulaban con funcionarios para llevarse contratos?

De todos los elementos que llegaban se presentaban las denuncias correspondientes. Algunas prosperaron, otras no. El Comité de Ética fue creado precisamente para recabar toda la información, procesar todas las denuncias y derivar cuando sea necesario a los órganos competentes, y cuando llegó el informe de Contraloría en 2019 le solicité al director nacional que oficie a todos los hospitales que estaban referidos en ese informe para que se tomen medidas correctivas.

Pero la Fiscalía asegura que estos proveedores siguieron beneficiándose de contratos en hospitales como Los Ceibos pese a esa intervención de la que usted habla...

Yo creo que en este caso a quienes les corresponde determinar cuál fue la estructura que se armó para favorecer a uno u otro contratista es la Fiscalía y la Contraloría. A nosotros lo que nos corresponde es poner las denuncias frente a alguna irregularidad.

Siempre informé lo que sucedía en los hospitales para que mis compañeros y el presidente tengan conciencia de los cambios que se debían implementar.

La actual administración señala que nunca hubo control hasta que ellos llegaron...

A veces hay un defecto que cometen los funcionarios públicos de siempre criticar al pasado. Yo creo que lo que está haciendo la actual administración le da continuidad a las políticas que nosotros implementamos.

Pero no hablan de continuidad, hablan de que nunca se hizo nada...

Bueno, yo lo digo con franqueza, con Jorge Wated he hablado y él sabe la base que nosotros dejamos en esta lucha contra la corrupción. La documentación está, los hechos están. ¿Que siempre se puede hacer más? Por supuesto, pero si ese es el discurso de la institución actualmente yo lo respeto, no lo comparto.

Usted sabe que en esos cargos se exige que la cabeza tenga la capacidad de detectar las irregularidades o de hacerse responsable...

Pero la delincuencia organizada no es un delito ni siquiera de omisión. Imagínese si usted empieza a criminalizar la política o la responsabilidad política se traslada a una responsabilidad penal... perdóneme, no estamos en un país que preserve el Estado de Derecho.

¿Usted no se siente responsable político por estos casos?

Las responsabilidades políticas son subjetivas. Yo no me siento responsable políticamente, porque además, en el ejercicio no solo de esta función sino de todas las funciones que yo he desempeñado, lo he hecho con honestidad. Acusar de un delito a una persona es muy grave y sobre todo si tiene también consecuencias humanas. Por eso yo me defenderé con todas mis fuerzas.

¿Hubo o no reparto de hospitales?

Este es un término que me parece absolutamente inadecuado y se puede prestar a una manipulación. Nosotros en el IESS casi no hicimos cambios. Si había alguna duda sobre alguna administración o algún manejo negligente, lo que hacíamos era encargar la gerencia a alguien de la casa. Entonces, ¿de qué repartos estamos hablando?

¿Y no detectaron que había nexos con la política? Como estamos viendo ahora.

Era difícil establecerlo en ese momento. Los hechos se conocieron, por eso se solicitaron las investigaciones y ya son las investigaciones las que determinan estos nexos que tendrán que ser investigados hasta las últimas consecuencias.

La Comisión Anticorrupción le informó a usted que uno de los proveedores involucrados era familiar de Jacobo Bucaram. ¿No le causó sospecha?

Per se, no. Insisto en que esos son temas que les corresponde investigar a los entes de control.

Ha dicho que no conoce a Daniel Salcedo, pero además de las bitácoras en las que aparece su nombre, existe la versión de un guardia que asegura que usted pidió entrar a la suite 7 del piso 8 de Torres Colón 1 y que Dalo Bucaram lo autorizó. ¿Se reunió o no con ellos en ese lugar?

Ese mismo guardia dice en la versión que no se acuerda de la fecha...

Dice que ocurrió en 2019...

Pero hay versiones de otros guardias que dicen no conocerme. Uno de ellos dice “sé que hay un señor Iván Paúl Granda que probablemente estuvo en las Torres Colón”. Es evidente que esas bitácoras son inconsistentes. Me sorprende que sea conocido por ese guardia, pero los otros ni siquiera me identifican, no me han visto por ahí. Pero más allá de eso, que es un tema de forma, jamás me he reunido con el señor Salcedo, ni siquiera sabía que tenía una propiedad en el complejo del hotel Colón, ni con Jairala.

¿Y con Dalo Bucaram?

Al señor Bucaram lo conozco por el mundo de la política. Él es presidente de un partido político y con él he tenido dos conversaciones bastante casuales en las que hemos podido hablar de temas políticos, incluso por delegación o por el cargo del propio equipo político del presidente. No olvide que yo siempre fui miembro de la mesa chica, entonces mis tareas también eran políticas.

Y en el marco de esta mesa chica, ¿el presidente nunca le preguntó qué estaba pasando con los hospitales del IESS?

No solo eso, en las reuniones de la mesa chica yo siempre le planteé al gabinete cercano del presidente mis preocupaciones sobre lo que sucedía en los hospitales y varias veces pedí y obviamente obtuve el respaldo para sanearlos. Siempre yo informé de manera persistente para que mis compañeros y el presidente tengamos conciencia de la necesidad de los cambios que se debían implementar.

¿O sea que él nunca tuvo dudas o intentó averiguar si algún miembro del gabinete estaba vinculado?

No se discutió, no por lo menos mientras yo haya estado presente, algo de ese tipo.

Si las autoridades de control y las investigaciones han sido permeables, ¿lo han sido también en el caso Sobornos?

No puedo yo plantear sobre otros casos porque no los conozco, solo puedo hablar por este que estoy viviendo y creo que no puede ser posible que sin mayores argumentos se vincule a ninguna persona a un proceso de investigación de esta categoría.