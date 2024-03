Edu, el contacto de Mayra Salazar que 'sobrevivió' entre todos sus conocidos

Entre las conversaciones de la ex asesora de la Corte del Guayas, estaba Edu, a quién le pidió instruirla porque quería sentirse segura.

A todos los respetaba, con ninguno se metía, repetía. Las conversaciones extraídas del teléfono celular de Mayra Salazar, exasesora de la Corte del Guayas, no solo han develado cómo ella y los jueces manipulaban la justicia para favorecer a sus contactos o al mejor postor, también expone lo cercana que era a miembros de grupos criminales:

"Me tiene que dar clases de cómo está el panorama en la calle, no me gusta sentirme indefensa y sin contactos, ya no sé quien es quién. Y si algún momento necesito algo, ¿a quién recurro?", escribió Salazar el 16 de octubre pasado, al usuario agregado entre sus contactos de WhatsApp como Edu.

Carlos Grijalva, el contacto de Mayra Salazar que quería llevarse 'en peso' al SRI Leer más

En esa conversación, que forma parte de los chats que han sido judicializados e integran el expediente del caso Purga, el contacto Edu le hace saber que ella puede recurrir a él cuando necesite información o seguridad, como si de un agente policial se tratara. Sin embargo, al describirse como el único "sobreviviente" de un grupo de conocidos, la teoría pierde fuerza.

Lee también: Para Mayra Salazar, siempre hay formas de ‘llegar’ a un juez

Salazar, acusada por el Ministerio Público de delincuencia organizada en el caso Metástasis, auguró mantener él contacto con él por mucho más tiempo. Pues describía que él solía cambiar de número telefónico de manera recurrente. Algo que le impedía comunicarse con él. Sin embargo, el contacto Edu aseguró siempre tenerla agregada entre sus contacto, y en caso de perder comunicación, le aseguró que la contactaría a través de terceros.

Caso Metástasis: Mayra Salazar hablará ante la Corte Nacional este 28 de marzo Leer más

La conversación continuó y la relacionista pública aprovechó para justificar su insistente interés por conocer quién operaba en cada sector que ella visita por trabajo, pues aseguró no saber nada, como antes. Describiendo el panorama como una ensalada de frutas: "A todos los he respetado y conocido. No soy de llevar chismes, ni cuento, ni nada; porque respeto y entiendo como es esto, pero me da seguridad saber quién esta en cada zona, porque existirán zonas en las que no puedo entrar y no me quiero exponer", explicó Salazar.

En los chats, el contacto Edu prefirió no dar detalles, y solo le recomendó tener cuidado. Lo que sí aseguró es que quedaban pocos, y que todos estaban revueltos: "Son una ensalada de frutas, no hacen uno", escribió el contacto que aún no ha sido identificado.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!