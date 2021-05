La mayoría parlamentaria se pone en juego por las comisiones

Segunda convocatoria fallida: la Asamblea Nacional volvió suspender la designación de comisiones legislativas por falta de un acuerdo. La sesión, que debió celebrarse el martes por la tarde y fue aplazada para la mañana del miércoles, volvió a postergarse para el jueves. “Las cosas rápidas no son las mejores -justifica el coordinador de la bancada oficialista, Juan Fernando Flores-, la ley nos da ocho días”. Según él, hay un proceso en marcha en el que están participando todas las bancadas y que garantizará que nadie se quede sin la representación adecuada. “Esa no es la realidad”, desmiente el legislador socialcristiano Henry Kronfle: “Los que conformaron la mayoría tienen ciertos espacios, puntuales, mínimos, y quieren que las otras bancadas se sumen a eso. Y eso no lo vamos a aceptar”.

CREO, PK, ID: juntos pero sin mapa Leer más

No es un desacuerdo cualquiera: está en juego la mayoría que domina la Asamblea. ¿Continúa vigente aquella formada por CREO, Izquierda Democrática, Pachakutik y los independientes para impedir la elección de Kronfle como presidente y designar en su lugar a Guadalupe Llori? Kronfle lanza el desafío: “Esto se reduce -dijo esta mañana en rueda de prensa- a que el día de mañana habrá dos mociones y tendrá que ganar la que más votos tenga”.

Interrogado por este Diario sobre el estado de las negociaciones, Flores describe una situación en la que parece no existir conflicto alguno. “Nos estamos poniendo de acuerdo”, dice. De hecho, al interior de la alianza de mayoría (si todavía lo es) “el cuadro está listo”, dice él. Es decir, las diferencias han sido superadas con acuerdos puntuales. Las comisiones de Régimen Económico y Desarrollo Económico, por ejemplo, que pretendía por igual CREO y Pachakutik, serán repartidas entre ambos partidos igualitariamente: cada uno se quedará con una presidencia y una vicepresidencia. Esto claro, si sus cálculos son correctos.

“Sabemos que no es así”, apunta Kronfle. “Espero que el día de mañana se sometan (las comisiones) a votación. Las que dicen ellos tener y las que nosotros tenemos”. ¿Nosotros? “Cuando digo nosotros es otro grupo de asambleístas”, explica vagamente el socialcristiano, dejando abierto un universo de posibilidades.