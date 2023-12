Mauricio Torres: "En febrero de 2024 tendríamos resultados del voto telemático"

Desde una oficina prestada de la delegación de Guayas de la Contraloría General del Estado (CGE), el contralor Mauricio Torres atiende a Diario EXPRESO para conversar sobre la situación de la entidad, los sobresaltos que tuvo para llegar y los retos que enfrenta como autoridad.

¿En qué estado ha encontrado a la Contraloría?

He estado revisando los informes de todas las direcciones nacionales, que han sido cambiadas en un 90 %. También hemos analizado los informes de responsabilidades (administrativas y civiles) que están prácticamente caducando. He pedido que se haga una auditoría interna para determinar responsables o ver cuáles son los defectos que tenemos...

¿Qué más ha realizado en esta primera semana?

Estoy haciendo territorio. Esta (Guayas) es la primera provincia que visito e intentaré hacer territorio en Guayaquil, al menos una vez a la semana. El objetivo es presentarme al personal y hacer un análisis de las delegaciones para ver cómo está el trabajo de las auditorías.

¿Ya tiene alguna noción del trabajo represado que hereda su administración?

Tenemos informes de responsabilidad civil y administrativa que vienen desde 2017. Hay muchos informes represados, especialmente de los años de la pandemia (2019, 2020, 2021), es una barbaridad.

¿Qué acciones emprenderá?

Necesitamos más personal y no tenemos el presupuesto. Buscaremos la manera, sea por pasantías o por el personal administrativo, para que nos colaboren porque tenemos que dar una solución a esto.

El pedido de auditoría al voto telemático es uno de los temas que hereda, ¿hay alguna novedad sobre el proceso?

Hemos recibido la denuncia y entiendo que un asambleísta ha presentado algo similar. Ya he hablado con la subcontralora de auditoría para ver cuál será el procedimiento. Aplicaremos lo que corresponde, de acuerdo a la ley. No vamos a tapar nada.

¿Cuándo el país tendrá una respuesta sobre qué pasó con el fallido voto telemático?

Tenemos que iniciar antes que empiece el período electoral, es decir, por enero de 2024. Ya para febrero de 2024 deberíamos tener los resultados de la auditoría.

Los fotorradares también han sido un tema que aqueja a la ciudadanía, ¿la Contraloría está al tanto de esto?

De exámenes aún no tenemos ningún resultado. Nosotros tendríamos que hacer un examen en cada ciudad para ver el uso de los recursos, tenemos que ver el sistema de contratación y cómo se adquirieron (los fotorradares).

Como postulante, usted mencionó la necesidad de una reestructuración y modernización de la entidad, ¿cuándo empezará y cuáles serán los primeros pasos de su plan?

Ya estamos trabajando en la reestructuración. Haremos un manual de procesos nuevo y una innovación tecnológica. Las notificaciones, por ejemplo, todavía se hacen de manera manual. También ya vamos a arrancar con firma electrónica... yo sigo firmando manualmente los documentos...

¿Qué más implica?

También está previsto hacer reformas a la Ley de la Contraloría. El día que me posesioné di un mensaje a los asambleístas de que ayuden con gobernabilidad...

Pase lo que pase, (los expostulantes del concurso) ya no podrán tener los resultados que aspiraban

Una Asamblea desde la cual se sigue observando el concurso de contralor, ¿qué sensación le provoca eso?

Uno de sus deberes es fiscalizar, creo que eso ayudará a transparentar. Cuando se vuelve político el tema es lo que no conviene, de ahí la fiscalización es normal. Vemos que hay expostulantes todos los días en esa comisión (de Transparencia y Participación de la Asamblea) y no sé cuál es la intención. Pase lo que pase, ya no podrán tener los resultados que ellos aspiraban...

¿Cree que se está buscando un resquicio para, de alguna manera, invalidar su designación como contralor?

Podría ser, pero ya no tiene ningún fundamento. Desde el ámbito político, cualquier cosa que pasara conmigo, quien debe asumir es el subcontralor del Estado que yo nombré. No es nadie del concurso, así que eso no tiene ningún asidero.

Esto pese a que hay una acción de protección presentada por el expostulante Juan Falconí Puig pendiente...

Él pide volver a dar el examen, pero eso es jurídicamente imposible. Esperemos. Yo confío en la justicia que actúe de la manera más correcta, que todo esto quede sin efecto y podamos ya trabajar en paz.

¿Cree que su presencia afecta los intereses de otros?

Hay resistencia de esos grupos de poder que estaban acostumbrados a querer dominar en la Contraloría o que tienen intereses dentro de la institución. Tal vez ellos deben estar preocupados porque nosotros no vamos a parar en luchar contra la corrupción. Si esos grupos existen dentro de la entidad, tendrán que eliminarse.

