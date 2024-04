Mariasol Pons: “Donde hay gente que lee, hay un país mejor”

Hace un tiempo, Mariasol Pons tuvo la suerte de poder crear mundos y vidas posibles. ¿Cómo? Escribiendo, y casi compulsivamente. Tras la publicación de un libro, vinieron dos más.

‘La chica’, ‘El libro de Olga’ y ‘¿De quién son esas piernas?’ son textos con los que transporta al lector a crudas realidades entre Ecuador y Colombia durante el 2008, y así también lo lleva al futuro, al 2032, porque en definitiva, leer también es viajar en el tiempo.

(Esto te puede interesar: Jennifer González: “La comida te cambia el ‘mood’ del día”)

Con estos libros guardados en su cartera llegó el día de la entrevista con SEMANA, en medio de una agenda apretada, que empezó a primeras horas del día en la radio. Es panelista del noticiero Punto de Orden de Radio Centro y por sus opiniones hay quienes en redes sociales la aman, la citan o la critican. Pero allí está su motor para seguir debatiendo lo que acontece en el país.

Aquel estilo también le ha permitido participar en foros políticos-económicos, donde ha sido moderadora. De ahí que hablar con ella es una invitación a reflexionar sobre una variedad de temas pero sobre todo cómo la literatura ayuda a cultivar un pensamiento crítico, tan importante en los tiempos que corren.

Con alma de escritora

Creció rodeada de los libros que desbordan la biblioteca de su papá, el empresario e ingeniero comercial, Juan José Pons.

Mariasol posa con una de sus obras. Miguel Canales Leon

“Así como él leía también me preguntaba qué texto me provocaba leer y el primero que me compró fue Heidi”, recuerda entre risas y añade que gracias a él también cultivó amor hacia la música clásica como Mozart y Vivaldi. “En ese tiempo había el cassette y yo encendía la grabadora y me ponía a leer”.

Aquello fue la base para que de adulta Mariasol se apunte a la licenciatura en Ciencias Sociales y Política, en Ecuador. Luego, Estudios Internacionales en Inglaterra, y máster en Comercio Exterior en España.

Escribir, su pasión

Tras finalizar su maestría decidió escribir. “Siempre tenía el sueño de hacerlo pero fui procastinando la decisión, por inseguridad porque no tenía la formación… Hasta que en el 2008 entendí que esto era para mí. Me tomé unos vinos, vencí mis inseguridades y empecé a escribir”.

En ese entonces vivía en Colombia, había sido mamá y allí empezó con ‘La chica’. “A mí me gusta cuando los autores instruyen sobre cosas y el lector aprende. Eso hice con este libro. Lo anclé con la inclusión del narcotráfico en Ecuador, entonces la historia transcurre entre 2005 y 2010, cuando su personaje principal, Gabriela Millás se ve envuelta en el bombardeo de Angostura donde es asesinado Raúl Reyes, de las FARC”, explica y añade “tuve que indagar sobre los sembríos de coca, había mucha información pública en Colombia acerca de eso, entonces empecé a conectarlo con la novela”.

Después de tres años lo terminó y se fue a una papelería para imprimirlo. Así empezó sus ganas por escribir más.

RELACIONADAS Una fundación premia a personalidades por programas inclusivos para autistas

Al retornar a Ecuador con su hija, escribió ‘El libro de Olga’ (2017) que logró publicarlo con el editorial El Conejo y luego ‘¿De quién son estas piernas?’ (2020) que es una secuencia de ‘La chica’ y transporta al lector al 2032. “Se trata de cómo una corporación regula la interacción entre humanos a través de un chip que instalan en el cuerpo. Entonces la historia comienza con una chica que un día se levanta y no reconoce sus piernas. Ha perdido la memoria”, relata.

Esta novela consigue el interés del Grupo Planeta quienes también deciden publicar su primera obra. Ambas ya se han exhibido en la Feria del Libro en Guayaquil y están distribuidas en librerías de Colombia, Perú y Venezuela.

Detrás del micrófono

Mariasol viene escribiendo editoriales de temas sociológicos y políticos (tantos nacionales como internacionales) desde el 2014. Empezó como columnista en el portal La República, y a raíz de eso, trabajó como consultora en comunicación política, y escribió también en Diario EXPRESO. Hasta que en junio de 2020 dio su salto a la radio a través de Punto de Orden.

Reconoce que le gusta hablar más de ciertos temas, como las libertades ciudadanas y también sobre la igualdad, como la ‘misma paga, el mismo trabajo’.

Sociedad más crítica

El estilo de sus comentarios, dice que se lo debe a la lectura. “El pensamiento crítico se da cuando eres capaz de tener una conversación contigo mismo en silencio, y eso ocurre cuando lees; te vas preguntando ¿qué harías en esa posición? Reconoces la vulnerabilidad, la empatía, la garra y una serie de aristas.

Entonces debemos fomentar y estimular la lectura desde casa, en los sitios de aprendizaje o espacios de trabajo para tener una sociedad más crítica”. En los tiempos que corren en el Ecuador “esto ayudaría a que la gente pueda argumentar su opinión sobre lo que acontece a nivel nacional”, refiere.

En ese sentido, sugiere darse tiempo de leer las opiniones de los demás, y si no concuerdan con las de uno, respetarlas, a excepción de los trolls. “Donde hay gente que lee, hay un mejor país”, concluye

Desde su escritorio

Libros que recomienda: El arte de ganar de Jaime Durán y Santiago Nieto. On Democracy de Roberth A. Dahl. Violeta de Isabel Allende.

Tips para escribir: Tener disciplina para poder terminar los textos. Contar con un libro de personajes que tenga fotos de cada uno, y describirlos porque son casi que amigos invisibles. Anotar dónde se quedó y sobre todo, olvidarse del público.

Al opinar: El respeto es la mayor responsabilidad. Y si de algo no me quiero pronunciar, el silencio es otra alternativa.

Personaje que se repite en sus libros: Rosa, es un personaje muy querido de mi infancia y adolescencia y siempre está en mis novelas pero con diferentes nombres.

Artistas que escucha mientras lee: The Cure, Julie London, Groove Armada, Sade, Candlebox, y más.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!