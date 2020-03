María Paula Romo: "No todas las personas contagiadas necesitan ir a un hospital"

Tras conocerse la última actualización de la Secretaría de Gestión de Riesgo que dejó la cifra de 426 casos confirmados y siete muertes por COVID-19 en Ecuador, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, participó en un conservatorio virtual con representantes de la sociedad civil la noche de este viernes 20 de marzo.

El conservatorio tuvo como objetivo resolver dudas de la ciudadanía a cerca del brote de covid-19 en el país y las medidas impuestas por las autoridades para frenarlo. En él, Romo considero la actual situación de Ecuador como "una crisis muy grave".

No hay motivo para pensar que aquí no va a ser tan grande. La hemos visto en otros países. No hay motivo para pensar que aquí no va a ser tan grande. Tres meses ya son una ventaja para el aprendizaje. Son tres meses en los que se ha estudiado, se han hecho pruebas. Hay mucha información disponible y con eso vamos a trabajar.