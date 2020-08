María Paula Romo: "Yo no soy ni dirigente ni vocera de ningún partido"

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, ha señalado este 25 de agosto que ella "no es ni dirigente ni vocera de ningún partido" en referencia a la candidatura presidencial que ha propuesto Ruptura 25, hoy Construye, movimiento del que ella era militante junto al secretario de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, y el presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, Norman Wray.

"Efectivamente Ruptura ha pasado a un nuevo ciclo, en este nuevo ciclo no solamente hay un nuevo nombre sino también nuevos dirigentes y nuevos voceros. Yo no soy hoy ni dirigente ni vocera de ningún partido político de los varios que existen en el país. Cuando deje de ser ministra seguramente volveré a mi vida política, la que tengo hace muchos años, pero hoy mi responsabilidad es como ministra y el Gobierno no tiene candidatos, de ningún partido", aseguró en una entrevista televisada.

Ruptura 25 expira entre Correa y Moreno Leer más

La noche del pasado domingo 23, la cuenta de Twitter del movimiento Ruptura 25 cambió de nombre a Construye y presentó al actual ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, como su precandidato a la presidencia de la República.

Creemos en Ecuador 🇪🇨 y su gente. Hoy fueron las primarias de nuestro movimiento: @juanfervelasco y Ana María Pesantes representan la esperanza de sangre nueva, líderes activos en búsqueda de unidad y justicia social 🙌🏽 ¡y nuestros candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia! pic.twitter.com/biTwcE0B2A — Construye_Ecu (@Construye_Ecu) August 24, 2020

Romo aseguró que el Gobierno "no mostrará ninguna preferencia" y que "actuará con neutralidad" durante la campaña electoral previa a los comicios de febrero de 2021.

"Los movimientos políticos presentan a sus candidatos, el Gobierno, gobierna, y esa es la instrucción que hemos recibido del presidente". Esto pese a que el partido oficialista, Alianza PAIS, candidatizó a Ximena Peña y a Patricio Barriga como su binomio presidencial.

La ministra también se refirió a las nuevas reglas que se analizan implementar el día de las elecciones. "Estamos trabajando en protocolos para el día de la votación si todos vamos a compartir un esfero, si vamos a utilizar los mismos papeles. Más mesas durante más tiempo es parte de lo que se está discutiendo e incluso evitar la obligatoriedad. Es decir, que personas que han permanecido muchos meses evitando situaciones de riesgo puedan inclusive optar por no asistir ese día. Estamos trabajando esas opciones".