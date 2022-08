- ¿Por qué no opera el sistema de justicia como debería ser?

- En estos últimos dos o tres años, la política debilitada por los últimos golpes hizo que naciese este Consejo que no ha podido convocar de manera eficiente una coordinación importante con los demás poderes del Estado. No cuenta ni con el liderazgo ni con los recursos para que esté unido y fuerte en su trabajo.

- ¿El juicio político a tres vocales del Consejo de la Judicatura y su extitular, María del Carmen Maldonado, dejó en evidencia maridajes políticos y pugnas al interior de la institución?

- Se notan, están ahí, se ven, sus intenciones son notorias y salen de la boca de los representantes de esas alianzas. No participo en la indagación de esos intereses políticos, los puedo sospechar, me puedo preocupar de ellos, pero no debo, por cautela y respeto al servicio público, decirlos en este momento.

- Detrás de las acciones de protección como la de Glas, este tipo de convivencia entre fuerzas políticas impide desarrollar la verdadera justicia.

- Cuando hay tanto movimiento de instituciones políticas que se manifiestan públicamente o a oposición, puedo suponer, pero tampoco lo puedo comprobar porque no tengo los elementos concretos, solo mucha bulla. Sin embargo, ya magistrados de salas superiores han señalado que jueces de instancias menores manejan mal temas constitucionales, cuando hay declaratorias de cortes internacionales que dejan ver que no lo manejan bien o hacen lo correcto.

- ¿Valdría la pena reinstaurar la figura de prevaricato?

- El juez debe hablar solo a través de sus resoluciones y de sus sentencias, entonces es la única manera de evitar caer en temas de prevaricato u otras figuras jurídicas parecidas.

- ¿Ha recibido presiones, estorbos, como directora en Guayas?

- En los últimos días he recibido oficios pidiéndome lo que nunca antes he visto que se pida a una directora provincial, como que participe de prueba de un juicio político o que vaya para decir cuál es el reglamento de sorteos, legislación que consta en la página web de la Función Judicial; saber en cuántos carros me movilizo o que el presidente de la Asamblea pida que precautele la independencia de la Función Judicial de apelación que le han planteado a la jueza de Samborondón.

- ¿Usted cree que se quieran tomar la dirección del Consejo de la Judicatura en Guayas?

- Claro, por su belleza, la provincia del Guayas es tan hermosa en todos sus aspectos, que siempre ha sido deseada por muchos políticos.

- ¿Qué se debe hacer para combatir las pugnas y los “acuerdos” en la justicia?

- Dejar a la justicia en libertad, siempre hemos creído en la libertad. Respetar la ley, ser firme en la disciplina, en lo administrativo, para tener una operación eficiente. Si no tenemos los recursos, pero la puerta de la libertad es la ética y para ello no se necesita una computadora de alta gama.