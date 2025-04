María José Pinto al país: ''No hay que hacer de menos al que votó diferente''

La vicepresidenta electa para el periodo 2025-2029, María José Pinto, subió un video a sus redes sociales, dedicando un mensaje especial de unidad, llamando a bajar las confrontaciones en pro de ''sacar al país adelante''.

''No hay que hacer de menos al que votó diferente''

El metraje empieza con Pinto resonando una frase agresiva, comúnmente usada hacia la revancha política. ''No tendrán dónde esconderse'', menciona, rápidamente cuestionando que esta frase debería cambiarse por un ''´¡No hay dónde dividirnos!''.

''Este es un mensaje para todo el Ecuador. Los que votaron, y los que no votaron por nosotros. Este país lo sacamos adelante juntos. Es de todos. Nadie debe hacer de menos a nadie por votar de una u otra forma. No caigamos en esos juegos feos'', enunció Pinto, llamando a bajar los niveles de confrontación y emprender una reconciliación familiar en situaciones donde hayan existido conflictos por política en este tiempo de elecciones.

''Al final, somos una gran familia, que han querido dividir, pero que es más fuerte unida'', sentenció en su mensaje, difundido por TikTok e Instagram Reels.

Reacciones y perfil de la vicepresidenta

Las reacciones por parte de sus seguidores fue positiva. Muchos en los comentarios del video publicado muestran su soporte a la nueva vicepresidenta, solicitando también programase iniciativas en diversos ámbitos, como el bienestar animal.

''Soy correista pero igualmente les deseo de todo corazón que saquen adelante a nuestro país. Eso esperamos todos los ecuatorianos'', dijo la usuaria Elizabeth Requelme, y es el el comentario con más ''me gusta'' en la publicación de la vicepresidenta electa en TikTok.

María José Pinto González-Artigas, de 38 años, es la vicepresidenta electa de Ecuador. Acompañará al presidente Daniel Noboa, de mayo 2025 a mayo 2029. Es la hija de Mauricio Pinto, exministro de Finanzas y de Industrias y propietario de Empresas Pinto. Trabajó en el sector privado, antes de asumir el cargo de Secretaria de Ecuador Crece Sin Desnutrición, que desempeñó de diciembre del 2023 a septiembre del 2024.

Entre 2004 y 2008, María José Pinto estudió Arte y Diseño en Parsons The New School for Design, en Nueva York. En su cuenta de LinkedIn se lee que estudió un curso en drapeado, patronaje, ilustración de moda, tejido, bordado de alta costura, tratamiento de superficies, historia del arte, historia de la moda, historia de la música, opera y música vocal, filosofía, marketing de moda, logística, antropología, gerencia de proyectos.

En su hoja de vida resalta que fue una de las fundadoras de Mujeres Por Ecuador. Y directora de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador.

