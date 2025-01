¿Quién es María José Pinto, el binomio de Noboa que no asistió al debate?

La candidata a vicepresidenta por ADN no asistió al debate del pasado domingo 12 de enero

El primer debate vicepresidencial desarrollado en Ecuador se desarrolló en vivo el pasado domingo 12 de enero y reunió 14 de los 16 aspirantes a la Vicepresidencia de Ecuador. Sin embargo, una de las ausencias más notorias fue la de María José Pinto, compañera de fórmula del presidente-candidato Daniel Noboa, quien decidió no asistir a esta instancia clave del proceso electoral.

¿Quién es María José Pinto?

María José Pinto es una empresaria asociada a la industria textil y su único cargo público hasta ahora ha sido dirigir la Secretaría Técnica de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil.

Su formación académica refleja una inclinación por la alta costura; estudió dibujo y modelaje en el Istituto Marangoni de Italia, y alta costura en la Parsons School of Design en Francia. Además cursó programas de Gobierno Corporativo y Alta Dirección en la Escuela de Negocios de la Universidad Hemisferios, en Ecuador.

En el sector privado, desarrolló una destacada carrera en la industria de la moda y el diseño. Trabajó con prestigiosas marcas como Viktor & Rolf en los Países Bajos y Givenchy en Francia, además de dirigir la colección inaugural de Nikki Beach Resort & Spa en Dubái. También colaboró con la revista Caras Ecuador, proyectando su influencia en el ámbito editorial.

Entre 2006 y 2023, lideró diversas áreas de la empresa familiar Pinto, una de las marcas de textiles más reconocidas de Ecuador. En esta compañía, ocupó puestos clave en compras, ventas, producción y desarrollo de negocios. Además, presidió la empresa, consolidando su perfil como empresaria influyente.

Su labor como promotora de la inclusión y la industria

Pinto fue miembro de la organización internacional Entrepreneurs’ Organization y formó parte de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador durante una década. Paralelamente, cofundó Mujeres por Ecuador, una iniciativa dedicada a impulsar la participación femenina en posiciones de liderazgo y dirección empresarial.

Además de sus contribuciones como ejecutiva, fue accionista y directora en diversas compañías textiles, destacándose como gerente general de Comercializadora Capiluz Cia. Ltda., presidenta de Comenor S.A., y directora de Diseño&Moda S.A.S.

Ausencia en el debate vicepresidencial

La ausencia de Pinto en el reciente debate vicepresidencial ha generado cuestionamientos sobre su visibilidad en la campaña. Aunque Pinto no incumplió ninguna norma electoral, pues el debate no era obligatorio, su falta de participación ha sido interpretada por algunos como una señal de que no tendrá mayor influencia en las decisiones que tomaría Noboa si llegase a ganar las elecciones presidenciales.

Que María José Pinto no esté presente en el Debate Vicepresidencial demuestra que, de ganar, será una peona cualquiera a las órdenes de Noboa. Terrible mensaje. — Pamela Troya (@pametroya) January 13, 2025

Si el binomio de ADN logra imponerse en las elecciones del próximo 9 de febrero o, de ser necesaria una segunda vuelta, el 13 de abril, María José Pinto asumirá el cargo de vicepresidenta de Ecuador, sucediendo a Verónica Abad.

