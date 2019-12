Una candidatura sui géneris, pero no imposible. La excanciller, María Fernanda Espinosa, empezó a delinear lo que sería su gestión al frente de la Secretaría General de Estados Americanos (OEA) pocas horas después de haber aceptado la candidatura propuesta por Antigua y Barbuda.

En cuatro videos publicados en redes sociales -dos en español y dos en inglés- Espinosa aseguró que es hora de que una mujer tome las riendas del organismo para recuperar el liderazgo y el diálogo que, según la exfuncionaria, se habrían perdido en los últimos tiempos.

La crisis de la caña deja huellas en la agricultura Leer más

“Nuestro hemisferio enfrenta una grave polarización que ha afectado la integración y erosionado el multilateralismo. La OEA debería ser el principal foro multilateral de diálogo político del hemisferio y para eso se requiere un liderazgo probado”, señaló Espinosa en su mensaje de aceptación de la candidatura.

Pero el hecho de que Espinosa participe en esta contienda sin el apoyo del Estado Ecuatoriano, que comprometió su respaldo a la elección del actual secretario, Luis Almagro, se convertiría en un obstáculo a ser superado.

El excanciller, José Ayala Lasso, reconoce que, aunque no es lo habitual, no hay ninguna prohibición para que una personas de determinada nacionalidad sea propuesta por otro país que no es el suyo. “Ya dependerá del trabajo que hagan los proponentes para promocionar su nombre pero, sin duda, una candidatura con esas características da la sensación de una aventura de ambiciones personales”, dijo el diplomático a EXPRESO.

Antigua y Barbuda y San Vicente y Granadinas, países que apoyan a Espinosa, son dos naciones caribeñas que forman parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (Alba). Sin embargo, los votos de ese bloque tampoco estarían asegurados para esa candidatura.

La deuda del Gobierno con el Banco Central irá hasta 2035 Leer más

El expresidente Rafael Correa que es uno de los referentes de esa tendencia escribió ayer: “Ni Almagro ni Espinosa. Necesitamos alguien que realmente nos represente en OEA. Progresismo no es solo ideología, son valores, y todos saben lo que hizo aquí Espinosa por sus torpes ambiciones Se pueden inscribir candidaturas hasta 20 marzo. Hay muchos latinoamericanos valiosos”.

El excanciller recordó que en el pasado, cuando Ecuador estuvo interesado en presidir la OEA nominó a Galo Plaza. “Creo que Espinosa no tendrá el apoyo de muchos países, por mencionar algunos: los del Grupo de Lima estarán con Almagro y la reelección del secretario se ha convertido en una tradición en la región”, señaló.