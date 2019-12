La crisis de la caña deja huellas en la agricultura

La Secretaría de la Presidencia de la República ordenó al ministro de Agricultura, Xavier Lazo Guerrero, atender el pedido de los productores de caña de azúcar, quienes acusan a los ingenios de seguir incumpliendo con los pagos.

En una carta enviada a Lazo, el 11 de diciembre de 2019, Johana Pesántez Benítez, secretaria de la Presidencia, le remite el requerimiento de los cañicultores al ministro, por ser un asunto “de su competencia”.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) reformó el acuerdo N. 131 por el 200, en el cual determinó que el 50 % del total de la caña entregada sea pagada a los 15 días de iniciado el corte y el 50 % restante en un plazo mínimo de 120 días contados a la fecha del primer pago realizado. El nuevo documento fue suscrito el 10 de octubre de 2019.

En anterior acuerdo establecía que el 20 % del valor de la caña sea cancelado en un máximo de 15 días y el 80 % restante según convengan las partes. Este primer acuerdo motivó el reclamo de la Asociación de Cañicultores de Milagro y de agricultores de La Troncal, Naranjito y otras zonas, quienes dijeron que aquello era nefasto, ya que había pasado un año sin que los ingenios les cancelen la producción, pese a que las industrias ya habían vendido su azúcar al público.

Los ingenios acusaron de sus problemas a la desmesurada importación del producto y a que ellos no podían salir de los stocks, lo que les provocaba iliquidez.

“Han pasado dos meses y el señor ministro de Agricultura hasta la fecha no ha hecho cumplir lo que estipula el actual acuerdo ministerial, se continúa perjudicando a los cañicultores, porque los industriales no están pagando. Hacemos un llamado a las autoridades, a los asambleístas para que nos reciban mediante sesiones de comisión, que nos ayuden y se cumpla el actual decreto y no se siga afectando a los agricultores productores de caña”, señala la Asociación de Productores de Caña de Azúcar del cantón Milagro y el frente Cañicultores Unidos del Ecuador, de varias zonas del país.

Su presidente, José Vásquez entregó una carta al asambleísta Homero Castanier donde le explicó el problema y le pidió ser recibió en la Comisión de Seguridad Alimentaria del Legislativo. En las próximas semanas se dará esta audiencia. El Ministerio se pronunciaría en las próximas horas, según su equipo de prensa

El departamento de Comunicación del Ministerio de Agricultura y aún no tiene respuesta en relación al tema.

Ecuador tiene entre 70 mil y 100 mi hectáreas cultivadas de caña de donde sale el azúcar para el consumo nacional.