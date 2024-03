María Cristina Kronfle y su dura carta: 'Atamaint se hundió en el juego político'

Abogada y política de 38 años, graduada de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Su vida pública empezó como activista por los derechos de las personas con discapacidad. Fue concejal de Guayaquil, luego asambleísta constituyente y legisladora en la nueva Asamblea. Actualmente es consejera electoral suplente.

María Cristina Kronfle envió el 14 de marzo una carta a Diana Atamaint, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE). Kronfle cree que la que era su amiga cuando eran legisladoras se dejó llevar por el juego político y eso la desconectó del pueblo, al igual que el deber ser de sus funciones para corregir graves falencias.

La consejera electoral suplente atiende a Diario EXPRESO vía Zoom antes de participar en una audiencia de mediación. En sus palabras se puede percibir la indignación que enfatiza tener en dicha misiva.

P: En su carta se cuestiona en duros términos la gestión de la presidenta del CNE. Se lee que está indignada porque esperaba mucho más de Diana Atamaint, su amiga cuando eran legisladoras, ya que considera que no se han corregido graves falencias en el control de candidatos para saber si son probos o no, por ejemplo. ¿Por qué decirlo ahora?

R: El caso Purga fue el detonante. Ver cuánta gente ha estado implicada, ver cuánta gente ha estado relacionada con el esquema público. ¿Qué pasó, qué se nos escapó, dónde no vimos, dónde nos hicieron la cortina de humo, para dónde no miramos y por dónde empezó todo esto? Y todo esto empieza por la institución que le da poder a quienes utilizan mal el poder, el CNE (...). He sido bastante meticulosa en mis relaciones políticas, no me he visto ni me veré inmersa en nada que tenga que ver con temas de corrupción. Por eso me atrevo a enviarle esta carta a Diana. Si no, estaría calladita como están muchos.

P: Hay un problema estructural de por medio...

R: El CNE califica las postulaciones del CPCCS, y el CPCCS es el que determina el concurso para el CNE. El CPCCS a su vez hace los concursos para el contralor general del Estado, que es quien tendría que hacer revisiones y acciones de control al CNE. Cuando se hizo la parte orgánica de la Constitución no sé si se pensó que había un espíritu ético demasiado elevado para que no se entrame todo esto y que exista la independencia.

P: ¿A la interna, qué pudo haber hecho la presidenta del CNE para filtrar a los postulantes que ahora posiblemente ya sean autoridades y que no necesariamente tengan vínculos con las ‘hermanas de la caridad’?

R: Una alerta roja por atender es que en el momento de que los interesados quieren obtener una candidatura, tienen que declarar bienes en paraísos fiscales y lo único que hacen es llenar un formulario y poner la palabra no. No verifican y lo que se alega en la institución es que eso corresponde a otro estamento del Estado y no al CNE. ¿Y qué sucede? Tienen bienes en paraísos fiscales, tienen cómo escapar a otros lados, tienen los recursos, pero el CNE simplemente es un receptor de documentación.

P: Usted también asegura que si hubiese estado en sus manos, no habría permitido la postulación de varios que hoy han lastimado el buen nombre del país. ¿Quiénes son?

R: Por temas que conozco, se van a abrir investigaciones, pero le estoy dando referencias de que tienen que ver con GAD (gobiernos locales). El tráfico de favores también es parte de la omisión que se ha dado, por decir lo menos, (de forma) negligente.

P: ¿Qué otros ajustes faltan en los controles?

R: Cuántos candidatos, como dice la ley que tienen que presentar plan de trabajo, realmente no lo presentan, sino que únicamente se adhieren al plan de trabajo global del partido político. Eso es impresentable.

P: No hay excusa para una verdadera depuración...

R: El derecho público es muy exacto, no da paso a interpretación, pero sí hay una serie de normas conexas que pueden ayudar a que la intención ética sea configurada de alguna manera para al menos elevar a consultas de la Procuraduría General del Estado y que esta retorne con una decisión que es incuestionable. ¿Por qué existen tantos partidos políticos? Porque termina siendo un negocio. Son temas administrativos que perfectamente ella puede implementarlos. No estoy diciendo que se cambie la Ley Electoral. Son meros actos administrativos que se tienen que hacer.

P: ¿Estamos ante omisiones de buena fe, falta de capacidad o acciones premeditadas?

R: Me la pone complicada porque como trabajé cuatro años en la Contraloría y soy abogada... Para mí, esto va un poco desde la impericia y la imprudencia, entonces tiene que ver con algo que se llama culpa.

P: En su carta usted sostiene que Atamaint no tiene idea de la responsabilidad que asumió ¿Qué cree que le pasó, de acuerdo con su apreciación?

R: Cuando éramos legisladoras nos sentábamos a conversar de que no nos prestaríamos para estas cosas. Muchas veces ella se abstuvo, no votó con el bloque. Estaba mentalmente separada de hacerle el amén al statu quo. Lo que puedo ver ahora es que se metió mucho en el papel del juego político y no en el rol ciudadano que tiene que tener el CNE. El llamado es a que corrija los controles antes de salir (por el nuevo concurso para elegir a autoridades), para que solo puedan participar, en representación del pueblo, con probidad (...). Yo no voy a participar en el concurso.

P: Más allá del árbol, viendo el bosque, en el Pleno del CNE hay otros consejeros y la politización partidista de esa instancia es más que notoria.

R: Yo no creo que los partidos deban tener representación en el CNE. Eso se tiene que hacer con un cambio de normativa.

P: Tomando en cuenta el tema político, ¿cómo podemos entender su cuestionamiento si también integró las filas del PSC, partido relacionado con un consejero principal?

R: Porque yo no les pregunté si podía o no para participar o postular. Eso me generó un conflicto con Pascual del Cioppo. Siempre ha habido algún tipo de roce con él y mis candidaturas, y mire que no hablo de Jaime Nebot (sino de Del Cioppo). La postulación del CNE la asumí por la Federación Nacional de Personas con Discapacidades Físicas. Me desafilié en 2018.

P: ¿Por qué motivo? ¿Su objeción de conciencia le trajo problemas en el PSC?

R: Porque yo no soy de las que llevan el amén sin al menos dar mi opinión. Yo soy de las que tienen un argumento.

P: Parece que Metástasis y Purga marcarán el futuro de personajes, partidos políticos, el sistema de justicia y, por ende, el futuro del país. Para la Revolución Ciudadana es una raya más. Lo del PSC con Pablo Muentes, en cambio, confirmaría el secreto a voces. ¿Tiene futuro político el PSC?

R: Habría que ver qué alcances tuvo en ciertas otras candidaturas del partido, pero insisto en que las verificaciones y filtros del CNE han fallado.

