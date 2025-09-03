Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Marco Rubio
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, arribó a Quito la noche de este miércoles 3 de septiembreCancillería de Ecuador

Marco Rubio llega a Ecuador a reunión con Noboa para tratar seguridad y comercio

Marco Rubio arriba a Quito para una visita clave: seguridad, migración y comercio en la agenda

  • Redacción Digital

La noche del miércoles 3 de septiembre de 2025, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a Quito tras una corta escala en México. Su arribo al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en un Boeing 757 oficial, estuvo marcado por estrictas medidas de seguridad y un protocolo reforzado.

RELACIONADAS

En la terminal aérea fue recibido por la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, y por el embajador de Ecuador en Washington, Pablo Zambrano. Aunque no ofreció declaraciones a la prensa, su presencia abrió la expectativa de una jornada diplomática intensa en la capital.

La agenda de Marco Rubio con Daniel Noboa

El jueves 4 de septiembre, desde las 08:30, se prevé que Rubio inicie su itinerario con una reunión privada en el Palacio de Carondelet junto al presidente Daniel Noboa. Posteriormente, participará en encuentros de trabajo con miembros del Gabinete y, hacia media mañana, se prevé una rueda de prensa en la que se detallarán los acuerdos alcanzados.

RELACIONADAS

De acuerdo con la Cancillería de Ecuador, tres serán los ejes centrales de la visita:

  1. Seguridad y lucha contra el crimen organizado transnacional
  2. Migración y control de flujos irregulares
  3. Relaciones comerciales y cooperación económica
Asamblea Nacional

¿Quiénes son los asambleístas con más faltas y sin intervenciones en estos 100 días?

Leer más

Uno de los puntos prioritarios será el fortalecimiento de instituciones clave en Ecuador, como el Centro Nacional de Inteligencia y la UAFE, con apoyo técnico y capacitación de parte de Estados Unidos.

Rubio viene de sostener un encuentro en México con la presidenta Claudia Sheinbaum, al que calificó como un “nivel de cooperación histórica”. Ese antecedente refuerza la expectativa de que su paso por Quito deje compromisos concretos para robustecer la relación bilateral.

RELACIONADAS

Ecuador, además, busca avanzar en negociaciones comerciales que permitan reducir aranceles y abrir nuevas oportunidades para su producción nacional en el mercado estadounidense.

Con este viaje, Marco Rubio se convierte en el funcionario de mayor rango de la administración de Donald Trump en visitar Ecuador en 2025.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Marco Rubio llega a Ecuador a reunión con Noboa para tratar seguridad y comercio

  2. En Tumbaco, vecinos denuncian malestar por casetas de obra en la vía Intervalles

  3. Paraguay vs. Ecuador: La Tri y una exigente prueba en Asunción

  4. CNE inicia pagos a miembros de mesa en elecciones 2025: hasta cuándo y dónde cobrar

  5. Brasil vs. Chile: día y canales para ver EN VIVO | Eliminatorias sudamericanas 2026

LO MÁS VISTO

  1. Ley del Biess: Fondos de cesantía volverán a manos de los trabajadores

  2. Falleció Marvin Salas, el alcalde del cantón Nobol

  3. ¿De qué murió Marvin Salas, alcalde de Nobol?

  4. Temblor en Ecuador hoy, 3 de septiembre: ¿dónde fue el epicentro y qué magnitud tuvo?

  5. Caso Villavicencio: claves de la audiencia por asesinato del excandidato presidencial

Te recomendamos