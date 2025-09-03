Marco Rubio llega a Ecuador a reunión con Noboa para tratar seguridad y comercio

Marco Rubio arriba a Quito para una visita clave: seguridad, migración y comercio en la agenda

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, arribó a Quito la noche de este miércoles 3 de septiembre

La noche del miércoles 3 de septiembre de 2025, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a Quito tras una corta escala en México. Su arribo al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en un Boeing 757 oficial, estuvo marcado por estrictas medidas de seguridad y un protocolo reforzado.

En la terminal aérea fue recibido por la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, y por el embajador de Ecuador en Washington, Pablo Zambrano. Aunque no ofreció declaraciones a la prensa, su presencia abrió la expectativa de una jornada diplomática intensa en la capital.

Ecuador y Estados Unidos: aliados por la seguridad



La noche de este miércoles arribó al país el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio 🇺🇸, quien fue recibido por la canciller @gabisommerfeld, en representación del presidente @DanielNoboaOk y del pueblo ecuatoriano. pic.twitter.com/p61nN9Cl4C — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) September 4, 2025

La agenda de Marco Rubio con Daniel Noboa

El jueves 4 de septiembre, desde las 08:30, se prevé que Rubio inicie su itinerario con una reunión privada en el Palacio de Carondelet junto al presidente Daniel Noboa. Posteriormente, participará en encuentros de trabajo con miembros del Gabinete y, hacia media mañana, se prevé una rueda de prensa en la que se detallarán los acuerdos alcanzados.

De acuerdo con la Cancillería de Ecuador, tres serán los ejes centrales de la visita:

Seguridad y lucha contra el crimen organizado transnacional Migración y control de flujos irregulares Relaciones comerciales y cooperación económica

Uno de los puntos prioritarios será el fortalecimiento de instituciones clave en Ecuador, como el Centro Nacional de Inteligencia y la UAFE, con apoyo técnico y capacitación de parte de Estados Unidos.

Rubio viene de sostener un encuentro en México con la presidenta Claudia Sheinbaum, al que calificó como un “nivel de cooperación histórica”. Ese antecedente refuerza la expectativa de que su paso por Quito deje compromisos concretos para robustecer la relación bilateral.

Ecuador, además, busca avanzar en negociaciones comerciales que permitan reducir aranceles y abrir nuevas oportunidades para su producción nacional en el mercado estadounidense.

Con este viaje, Marco Rubio se convierte en el funcionario de mayor rango de la administración de Donald Trump en visitar Ecuador en 2025.

