Aguiñaga: "Hay cosas que la exprefecta no entiende, su capacidad no se lo permite"

El fin del contrato para el dragado en los alrededores del islote El Palmar, en el río Guayas, propició la reacción de la exprefecta Susana González, quien tildó el hecho como una "función barata". Y es que el acuerdo para los trabajos fue firmado durante su administración, en el año 2022.

El pasado jueves 8 de mayo, Marcela Aguiñaga, actual prefecta del Guayas, anunció la terminación de manera unilateral del contrato con el consorcio Dragando por Guayas, tras acumularse multas que alcanzaron el 5 % del valor total pactado, es decir 2'355.000 dólares.

"Hace más de dos años nos metieron a la provincia la idea de que la draga era la única solución para dar, de alguna forma, solución a los problemas de inundaciones y que con ello acabarían los problemas de sedimentación que son pues visibles a todos los ciudadanos, lo que es evidentemente falso", dijo Aguiñaga en referencia a González.

Horas después, la exprefecta tildó como "show" el manejo del tema. "Jamás dijimos que iba a desaparecer el islote. También dije que esta obra es para mitigar inundaciones y devolver la esperanza de recuperar la navegabilidad del río. Jamás dije que no habría inundaciones", indicó en un video publicado en sus redes sociales.

En el clip, González pidió que el fin del contrato del dragado sea manejado con seriedad. "Si la nueva administración de la provincia del Guayas tiene que dar por terminado el contrato, hágalo de manera profesional, como corresponde a una buena administración. Y no haciendo de esto una función barata”, señaló la exfuncionaria.

Marcela Aguiñaga sobre Susana González: "Hay cosas que la exprefecta no entiende, su capacidad no se lo permite"

En entrevista con EXPRESO, este martes 13 de mayo, la prefecta Marcela Aguiñaga respondió a los señalamientos de su antecesora, Susana González, sobre la finalización del contrato para dragar el río Guayas.

"En la administración pública una puede cometer errores. Ella cometió un error al haber pretendido hacernos conocer o vendernos la idea de que no nos íbamos a inundar nunca más por el dragado y eso fue una falacia", expresó Aguiñaga.

Y siguió: "Yo creo que hay cosas que la exprefecta no entiende, no comprende, no porque sea mala persona, sino porque su capacidad no se lo permite y eso quiere decir que el manejo adecuado de la cuenca tiene que hacerse de manera integral. Esto tiene que ver con análisis técnicos, con acompañamiento académico, con la voluntad política de las autoridades que están en la cuenca (del río), porque a Guayas no le sobran 45 millones de dólares", manifestó la prefecta del Guayas.

Aguiñaga insistió en que el dragado del río Guayas no es la única solución para mejorar su navegabilidad, sino que se deben realizar acciones en las jurisdicciones de la cuenca alta. Entre ocho prefecturas se conformará una mancomunidad, cuyo objetivo es presentar proyectos para la conservación de este cuerpo hídrico.

