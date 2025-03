Marcela Aguiñaga vs. Daniel Noboa: De la cercanía a la confrontación

La relación entre la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga (Revolución Ciudadana), y el presidente Daniel Noboa (ADN) ha transitado un camino sinuoso, alejándose progresivamente de la cordialidad inicial para instalarse, recientemente en una confrontación no directa.

Cordialidad inicial

Aunque ambos actores, desde posiciones políticas antagónicas, mostraron inicial disposición al diálogo por la gobernabilidad, una serie de eventos y declaraciones documentados por EXPRESO revelan una fractura creciente.

Tras la elección de Noboa a finales de 2023, Aguiñaga, como representante de la Prefectura, manifestó públicamente su deber de mantener una buena relación con el Ejecutivo. Así, en entrevistas declaraba: "A mí me toca tener una buena relación con el presidente de la República (...) por mi provincia"

Ya con proyectos como el Quinto Puente, la relación parecía ser bastante sólida. Con recorridos casi mensuales en conjunto para conversar con los guayasenses y firmar garantías soberanas para obras.

Primeras tensiones y relación con Aquiles Álvarez

Un eje de diferencias entre Noboa y Aguiñaga puede ser la querella política entre el presidente y el alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez, quien ideológicamente se alinea al correísmo.

Cuando Fiscalía empezó la investigación contra el grupo familiar de Álvarez por supuesto tráfico de combustible, se evidenciaban las posturas del Gobierno, que hasta el día de hoy busca involucrar al alcalde al caso. Ante esto, la prefecta reaccionó: “Guayaquil, Guayas y el Ecuador no lo están pasando bien. Me mantengo: primero Guayas, luego la política. La gente quiere y merece que le resuelvan sus problemas. No hay cabida para disputas ni para una justicia que persigue personas y no delitos. Solidaridad, Aquiles Álvarez, que la verdad brille”, puso la autoridad provincia en la descripción de un video subido el 23 de julio del 2024. Estas palabras se repetirían a medida que avanzaba el proceso.

Álvarez ya había opinado en una ocasión de la cordial relación entre Noboa y Aguiñaga: ''Yo soy guayaquileño y tengo un olfato especial y sé de donde pueden venir las cosas (...) Creo que ella quiere tener un alejamiento de la RC y buscar una cercanía directa con el presidente y está en su derecho", decía. El expresidente Rafael Correa también tuvo algo que opinar, entre los tantos señalamientos que hace al régimen de Noboa, desde su exilio en Bélgica.

En un intento de desmentir a Noboa, utilizó reportes de prensa de 2018 para recordar que su gobierno también entregó garantías soberanas a Guayaquil, aunque en este caso fueron para proyectos de alcantarillado. Además, llamó al actual presidente ''ridículo'', a lo que Noboa le respondió: "Nerón, no sabía que, además de amargado, eras celoso", le dijo, apropósito de su entonces buena relación con la experimentada militante del correísmo.

''Hasta que las elecciones nos separen''

Con los resultados de la primera vuelta electoral de las elecciones 2025, Aguiñaga lanzó su primer señalamiento indirecto. Atribuyendo el buen resultado de la presidenciable Luisa González al trabajo en territorio de los cabildos y prefecturas correístas.

"Lo dije y lo sostengo: la mejor forma de hacer campaña es demostrando con trabajo cómo gobierna una autoridad de la RC. Mientras algunos se quedaron en la queja y los tuits, nosotros salimos a las calles a demostrar con hechos quiénes realmente están del lado de la gente", citó.

Más significativo aún fue el reclamo directo al Gobierno central por una deuda pendiente con la Prefectura. Aguiñaga denunció que "$55 millones que se resiste la planificación (del Gobierno) a reconocer" estaban siendo retenidos, afectando la gestión provincial, el pasado 12 de marzo.

Sin embargo, lo que parece ser la ruptura total llegaría con la trágica caída del Puente Gonzalo Icaza, en Daule, el pasado 19 de marzo.

Tanto el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, como Zaida Rovira, gobernadora del Guayas, apuntaron a la Prefectura como responsable del colapso, además de refutar la teoría que manejaba preliminarmente la prefecta, que la caída fue por sobrepeso.

Rovira no sólo señala a la Prefectura por la caída del puente que conectaba Daule con Nobol, sino que advierte que será responsable, también, de las situaciones que podrían ocurrir en ‘‘otros puentes que no tienen y no han tenido mantenimiento alguno’’.

Rovira elevó el tono de los señalamientos, criticando los documentos que entregó la prefecta Marcela Aguiñaga a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, con informes de los estados de los puentes de la provincia.

‘‘Llegó con cuatro cajas llenas de basura, hojas de reciclaje’’, aseveró, argumentando que la autoridad correspondiente expuso que, de la documentación entregada, el 70% ‘‘no correspondía a nada de eso’’, aludiendo a las declaraciones emitidas en redes sociales por el secretario nacional de Riesgos, Jorge Carrillo.

Esto bastó para que Marcela Aguiñaga alertara de una posible persecución política en su contra, atribuida a la época electoral. La prefecta indicó que, desde su primer día de gestión, ha dejado claro que el trabajo en equipo es la mejor forma de servir a la gente. Y cuestionó al Gobierno: “Han fracasado en seguridad, en salud, en economía, y ahora buscan desviar la atención atacando a quienes sí trabajan”, dijo.

La trayectoria documentada muestra cómo la relación entre Marcela Aguiñaga y el Gobierno (Daniel Noboa) se erosionó. Las declaraciones de apoyo inicial dieron paso a la defensa de aliados, críticas por la gestión administrativa y financiera, y finalmente, a acusaciones directas de persecución política. Lo que comenzó como una potencial convivencia pragmática por el bien de Guayas se ha convertido en un enfrentamiento abierto entre dos figuras centrales del poder local y nacional.

