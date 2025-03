Gobernadora del Guayas dice que caída de puente era ‘‘tragedia anunciada’’

Zaida Rovira arremetió contra Marcela Aguiñaga y la acusó de no transparentar información

En un video subido a sus redes sociales, la gobernadora del Guayas, Zaida Rovira, se refirió a la tragedia del 19 de marzo, cuando el Puente Gonzalo Icaza en Daule colapsó dejando 4 muertos y un desaparecido.

Rovira a Aguiñaga: ''Se burla de 5 muertos''

Durante su entrevista con Radio Centro, enfatizó que la caída de ese puente fue una ‘‘tragedia anunciada’’, con una entidad responsable. ‘‘Hay que decirlo como es, el mantenimiento es de La Prefectura. Esto no ha dejado solo pérdidas humanas, sino económicas. Ha dejado cantones sin agua, y en eso no están siendo atendidos adecuadamente por la Prefectura’’.

Rovira no sólo señala a la Prefectura por la caída del puente que conectaba Daule con Nobol, sino que advierte que será responsable, también, de las situaciones que podrían ocurrir en ‘‘otros puentes que no tienen y no han tenido mantenimiento alguno’’.

Asegurando que su postura ha sido de ‘‘puertas abiertas’’ para articular acciones a favor de la provincia, Rovira criticó los documentos que entregó la prefecta Marcela Aguiñaga a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, con informes de los estados de los puentes de la provincia.

‘‘Llegó con cuatro cajas llenas de basura, hojas de reciclaje’’, aseveró, argumentando que la autoridad correspondiente expuso que, de la documentación entregada, el 70% ‘‘no correspondía a nada de eso’’, aludiendo a las declaraciones emitidas en redes sociales por el secretario nacional de Riesgos, Jorge Carrillo.

Gracias, Jorge, por tu ayuda revisando detenidamente la información enviada por la prefecta @marcelaguinaga sobre el mantenimiento del #PuenteDaule. https://t.co/jOjPdrFTJR — Zaida Rovira (@zaidarovira) March 25, 2025

Finalmente, fue crítica al momento de citar el video publicado por Aguiñaga en sus redes sociales el 25 de marzo, entregando los papeles mencionados. ‘‘¡Se burla de cinco muertos! Eso es lo que está haciendo al no transparentar la información’’, aseguró, cuestionando la veracidad del accionar de Prefectura.

¿Qué respondió Marcela Aguiñaga?

La noche del miércoles 26 de marzo, la prefecta Marcela Aguiñaga emitió una declaración que, aunque no cita directamente las declaraciones de la gobernadora Rovira, señala una posible ‘‘persecución política’’ del Gobierno. Puedes leer la respuesta aquí.

