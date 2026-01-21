Mafer Vargas: el rastro de Leandro Norero y otros indicios que indagará la RC

Videos, chats y dinero de Leandro Norero en la campaña: el expediente que persigue a Mafer Vargas

La polémica que rodea a la alcaldesa de Simón Bolívar, María Fernanda ‘Mafer’ Vargas, ha tenido dos momentos. En 2023, la funcionaria aseguró que no conocía al narcotraficante Leandro Norero. En 2026, en cambio, sostuvo que no ocultaba su pasado y que sus relaciones correspondían al ámbito personal e íntimo.

¿Qué varió en estos años? Ecuavisa publicó videos íntimos y conversaciones entre Vargas y Norero, en las que ella le habría solicitado dinero para su campaña a la Alcaldía de Simón Bolívar, en Guayas, en 2022, por la Revolución Ciudadana (RC).

El resurgimiento de una controversia

El tema no es nuevo. En 2023 ya aparecieron, por primera vez, chats entre Norero y Vargas en documentos fiscales vinculados al caso Metástasis. Sin embargo, la reciente exposición de videos y registros de videollamadas de carácter sexual entre ambos derivó en una reapertura del debate ético y político, tanto dentro como fuera de la Revolución Ciudadana.

Si bien ese material forma parte de los dispositivos incautados en el marco de las investigaciones del caso Metástasis, su difusión en enero de 2026 despertó nuevos cuestionamientos sobre la integridad de las autoridades electas y los límites entre la vida privada y la función pública.

Los indicios que se analizan

Entre las evidencias que circulan se incluyen:

Conversaciones y videollamadas de tono personal entre Vargas y Norero, extraídas del teléfono del narcotraficante tras su muerte, ocurrida en octubre de 2022 en la cárcel de Latacunga, como parte del caso Metástasis.

Mensajes divulgados en 2023 en los que Norero y personas de su entorno mencionan a Vargas en relación con actividades específicas, como campañas polóicas y supuestas “misiones” que involucrarían movilización de armas.

Referencias a presuntos aportes económicos a la precampaña de Vargas, que algunos medios atribuyen a mensajes en los que Norero aparentemente acordaría la entrega de recursos.

Los chats de Norero

En 2023, Mafer Vargas fue mencionada en chats atribuidos a Leandro Norero y Mayra Salazar. En ese momento, la alcaldesa negó la existencia de conversaciones con el narcotraficante.

Uno de los mensajes, fechado el 9 de agosto de 2022, muestra un intercambio en el que Norero afirma que Vargas se le insinuaba y que él la enviaba a “misiones”:

Norero: “Esa man siempre se me insinuaba y yo la mandaba a misiones jajaja”

Mayra Salazar: “Más le vale, porque no me gustan los infieles”

Norero: “Le decía anda a verme tal cosa a tal lado”

Mayra Salazar: “¿Qué le iba a ver?”

Norero: “Armas jajaja, después me decía que le preste una”.

Respuesta de la alcaldesa

Frente a las acusaciones, Vargas emitió un comunicado en sus redes sociales el 19 de enero de 2026, en el que rechazó los señalamientos y los calificó como intentos de desviar la atención política y mediática de su gestión.

“Jamás he ocultado mi historia, mi vida privada no es un delito”, afirmó, y añadió que está dispuesta a colaborar con absoluta transparencia en cualquier investigación oficial que corresponda.

En su pronunciamiento, la alcaldesa insistió en que los hechos señalados pertenecen a su pasado personal y no guardan relación con su trabajo municipal ni con delitos probados. También pidió respeto para su familia y su labor pública.

La postura de la Revolución Ciudadana

La presidenta del movimiento correísta, Gabriela Rivadeneira, anunció que el caso está siendo analizado por la Comisión de Ética y Disciplina de la RC, presidida por Gustavo Jalkh, expresidente del Consejo de la Judicatura. Este organismo determinará posibles sanciones, que podrían ir desde medidas internas hasta la expulsión del movimiento, si se considera que los hechos comprometen los valores de la organización.

La revisión de las pruebas y testimonios aún está pendiente. No obstante, el buró político de la RC ha señalado que no se puede mirar hacia otro lado ante estos indicios, en un contexto de creciente preocupación por la infiltración del crimen organizado en la política, un fenómeno que no es nuevo para esa organización.

De hecho, dentro del mismo caso Metástasis existen chats entre Norero y Xavier Jordán que involucran al exlegislador Ronny Aleaga como operador político en la Asamblea Nacional, sobre los cuales la Revolución Ciudadana ha respaldado la versión de Aleaga, quien sostiene que se trata de mensajes falsos atribuidos a la entonces fiscal Diana Salazar.

