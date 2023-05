“Se les truncó la vida a los chicos estudiantes y jóvenes que lo único que les gustaba era jugar pelota. Ahora solo creemos en la justicia divina”, así mencionaba la madre de uno de los adolescentes heridos y tía de uno de los fallecidos en la balacera en una cancha sintética del barrio Puerto Azul, en Puerto Bolívar, Machala, provincia de El Oro.

“Solo esperar justicia divina para estos seres humanos sin corazón, hay un Dios todopoderoso, él es justo y estas personas que matan sin piedad, también serán juzgadas”, escribió Gabriela Sarango, una madre que vive una pesadilla luego de la masacre donde murieron cuatro jóvenes y cinco quedaron heridos, uno de ellos es su hijo, quien recibió un disparo de fusil en su brazo y ahora pide ayuda para solventar los gastos médicos de su vástago.

El dolor es evidente para las familias, más aún cuando la policía confirmó que ninguno de ellos tenía antecedentes penales y más bien se van por la hipótesis que grupos organizados quieren sembrar terror en el sector disparando a gente inocente.

Decenas de policías acudieron al sitio CORTESÍA

La noche del miércoles 24 de mayo, con fusiles y pistolas, acribillaron a un grupo de 15 jóvenes que se encontraban peloteando en una cancha sintética del barrio Puerto Azul.

La tragedia empezó cerca de las 23:00, cuando los chicos de entre 11 a 23 años jugaban su último partido para retirarse a sus respectivas casas.

En ese momento, cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas llegaron fuertemente armados y dispararon en contra del grupo de muchachos que, por salvar sus vidas, corrieron a la esquina de la cancha sin tener salida, porque el escenario deportivo estaba cercado con rejas.

Los fallecidos fueron identificados como Jorge Felipe Vera Gracia, de 21 años; Érick Rodolfo Quimí Calle, de 22; un adolescente de 16; y Jorge Abraham Cun Alegría, de 23, este último falleció a las 04:00 de este jueves 25 de mayo en el hospital Teófilo Dávila.

Juan Carlos Vasco, jefe de la Dirección de Muertes Violentas (Dinased) de El Oro, confirmó que las personas fallecidas no tenían antecedentes penales, la mayoría de fallecidos y heridos son víctimas colaterales de la violencia que se vive en esos sectores.

Días después de la masacre, el barrio Puerto Azul permanece desolado, la cancha donde fue un reguero de sangre y muerte permanece cerrada y a las 20:00 las familias ya están dentro de sus casas sin salir. “Ya no dejo salir a mis niños, en este sector ya no se puede estar seguro, ahora hasta los niños son víctimas”, dijo un ciudadano que habita en el sector; ellos prefieren mantener el silencio y no hablar en público, el miedo es evidente en los denominados barrios de La Curva de Puerto Bolívar, donde, en solo una semana, han ocurrido tres hechos violentos.