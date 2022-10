Este lunes vence el plazo para aceptar cupo de carrera universitaria

Desde este sábado 8 de octubre, la Secretaría de Educación Superior (Senescyt) habilitó el sistema para el primer proceso de aceptación de cupos para ingresar a una universidad o centro politécnico público. Según detalló la institución, los aspirantes deben ingresar al portal web www.transformar.senescyt.gob.ec para realizar el trámite. Tras ello, el aspirante debe contactarse con la Universidad para empezar con el proceso de matrícula.

El Senescyt recordó que si alguien obtuvo un cupo en su primera opción de carrera y lo rechaza o no se pronuncia en los plazos establecidos no seguirá en el proceso de admisión. En cambio, si el cupo es para la segunda opción de carrera y se lo rechaza o no existe un pronunciamiento, ocurre lo mismo. Cabe recordar que los cupos se asignan en función del puntaje de la postulación, los cupos disponibles en cada carrera y de la elección libre y voluntaria de los aspirantes.