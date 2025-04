Luisa González pierde fuerza en su denuncia de fraude: Pachakutik reconoce a Noboa

Aunque la candidata correísta Luisa González ha mantenido su denuncia pública de presunto fraude en la segunda vuelta electoral, otro de sus aliados, el movimiento Pachakutik, salió a reconocer los resultados que dieron como ganador al presidente Daniel Noboa.

Con más del 99% de las actas válidas escrutadas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) registra que el presidente Noboa logra su reelección con el 55,6% de la votación, mientras que la candidata correísta suma su segunda derrota electoral consecutiva con el 44,4% de los votos.

Ante la inevitable victoria de Noboa, el movimiento Pachakutik, que se alió con González en el tramo final de la campaña de segunda vuelta, salió a reconocer los resultados a través de un comunicado. "En total respecto a la democracia, (Pachakutik) reconoce la reelección del presidente de la República, Daniel Noboa Azín".

A diferencia de González, quien el día de los comicios adelantó que pedirá el reconteo de votos, el movimiento indígena expresó su deseo de que "las propuestas presentadas durante la campaña se materialicen en beneficio del país, pues representan el sentir y la esperanza de millones de ecuatorianos y ecuatorianas".

Asimismo, el movimiento Pachakutik agradeció a su militancia por el apoyo brindado durante la primera y segunda vuelta y acotó que seguirán firmes "en la defensa de los pueblos, de la naturaleza, de la justicia social y del bienestar colectivo (...)".

#PRONUNCIAMIENTO



El #MUPP agradece a nuestra militancia y reconoce la decisión del pueblo Ecuatoriano.



Seguiremos firmes por un Ecuador justo, plurinacional y solidario. pic.twitter.com/zs50xyik0t — PACHAKUTIK NACIONAL (@PKnacional18) April 15, 2025

Centro Democrático y el Partido Socialista también se alejan de la idea del fraude

En la misma línea de Pachakutik, el movimiento Centro Democrático, que también respaldó a Luisa González en la segunda vuelta, salió a reconocer la victoria del presidente Daniel Noboa a través de un comunicado suscrito por su presidente, Galo Almeida, y director ejecutivo, Eustorgio Tandazo.

"El movimiento Centro Democrático expresa su respeto absoluto a al voluntad soberana del pueblo ecuatoriano, manifestada democráticamente en las urnas", arranca el pronunciamiento del partido y señala que "extendemos nuestro reconocimiento a la reelección del presidente Daniel Noboa Azín".

Por otro lado, Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, que también apoyó a González en el balotaje, en una entrevista radial expresó su sorpresa por la derrota de la candidata correísta y, aunque dijo que tienen una "duda razonable" de irregularidades, no tienen pruebas.

"La sorpresa es evidente. Luisa González no sube en votación y el presidente sube un millón de votos. ¿Qué es lo que pasó? Tenemos dudas razonadas de que algo pudo ocurrir. No quiero hablar de fraude porque no tenemos ninguna evidencia empírica, pero hay dudas razonadas (...)", señaló Vallejo.

