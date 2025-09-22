Expreso
Luisa González Revolución Ciudadana
La actual presidenta de Revolución Ciudadana Luisa González, habló de la próxima convención nacionalCortesía: Luisa González/ Facebook.

Luisa González no irá por reelección como presidenta de RC: ¿Cuál es la razón?

La actual presidenta de Revolución Ciudadana arremetió una vez más contra los actuales alcalde y prefectos correístas

“Confirmado. Yo no voy a la reelección”. Esta fue la declaración de Luisa González, actual presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, a poco más de un mes de que se celebre la convención nacional de esa organización política.

González ofreció estas declaraciones en el programa A Primera Hora, donde fue consultada sobre si buscaría la reelección para continuar al frente del correísmo. Respondió: “Hay temas que hay que ir trabajando. La militancia no solamente se hace desde la presidencia de un partido son también desde fuera”.

Tras esa afirmación, González expresó su deseo de que nuevas voces conduzcan la Revolución Ciudadana. “Me mantengo firme en mi postura de una oposición radical o, con todo respeto, nos vamos a convertir en una Izquierda Democrática llegando a acuerdos con los gobiernos de turno”, manifestó.

En ese contexto, González volvió a criticar a las actuales autoridades seccionales vinculadas al correísmo. “No estoy de acuerdo en muchas de las acciones que han tomado nuestras autoridades de gobiernos seccionales”, señaló.

La disputa entre González, prefectos y alcalde

La pugna interna dentro del correísmo se hizo evidente tras la publicación de una carta enviada por el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y los prefectos Marcela Aguiñaga, Juan Cristóbal Lloret y Leonardo Orlando al expresidente Rafael Correa.

En la misiva, los firmantes expresaron: "Hoy enfrenta una crisis que se refleja en un momento de profunda desconexión con el país, sumando a un liderazgo que, lamentablemente, parece haber perdido el rumbo, la escucha y la cohesión interna. Es urgente reconocer que la RC necesita una renovación profunda".

Ante ese escenario, González cuestionó el rol de las autoridades seccionales, a quienes acusó de haber “claudicado”. “No puedes como organización política estar de acuerdo o callar frente a un Gobierno que vine a tu población, alcaldía, parroquias, en las que viven si salud, educación y nadie levanta la voz”, afirmó la presidenta de RC.

