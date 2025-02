Luisa González arremete contra Noboa: “Incapaz de gobernar y un fracaso absoluto"

Desde Jaramijó, Manabí, la candidata del correísmo esbozó propuestas pese a que la campaña aún no inicia oficialmente

Agradecida por el contundente respaldo del 82%, Luisa González regresó a Jaramijó la noche de este viernes 21 de febrero de 2025 para encontrarse con sus simpatizantes. En el denominado Evento de agradecimiento a Manabí, la abanderada del correísmo emitió un discurso —que no superó los 20 minutos— en el que lanzó contundentes críticas a su rival en la segunda vuelta electoral: el presidente-candidato Daniel Noboa.

Jaramijó no solo fue el cantón manabita, sino el bastión más sólido de González en todo Ecuador durante las elecciones generales del 9 de febrero de 2025. En esta pequeña localidad costera, donde sus pobladores se dedican principalmente a la pesca, 8 de cada 10 votantes eligieron a la candidata de la Revolución Ciudadana.

González se refirió a los manabitas como gente agradecida, que quiere un cambio. "¿Qué recibimos por el gran triunfo que nos dio Manabí? ¿Qué dijo ese jovencito que quiere gobernar cuatro años mas, que éramos delincuentes y que por eso es que aquí ha ganado la Revolución Ciudadana, y nos insultan a los pueblos costeños (...)", enfatizó.

Tras destacar que también ganó en provincias de la Sierra y Amazonía, González exclamó: "No se da cuenta el candidato de Carondelet que esta no es su hacienda bananera, que nosotros no somos sus empleados, somos el pueblo mandante, nos sabemos hacer respetar”, dijo, mientras se escuchaban los vítores de la audiencia que coreaba su nombre.

La candidata, oriunda de Canuto, Chone, Manabí, hizo hincapié en sus raíces humildes y la dignidad del pueblo costeño: “Somos gente sencilla. No somos delincuentes, somos gente humilde, trabajadora, que sabe lo que es tener dignidad y respeto. Y si no nos respetan, nos hacemos respetar en las urnas”.

"¿Dónde estaba el candidato de Carondelet?"

González no solo defendió a las provincias que la respaldaron, sino que también criticó duramente la ausencia de Noboa tras conocerse los resultados de la primera vuelta. “¿Dónde estaba el candidato de Carondelet? Escondido. No fue capaz de salir a agradecer a su militancia, los dejó plantados esperando. No tuvo la valentía de decir gracias a sus votantes y salió solo para insultar a la gente de Esmeraldas, Los Ríos, Manabí, Guayas, Santa Elena, El Oro y Santo Domingo”, expresó, en referencia a las provincias donde la Revolución Ciudadana se impuso.

¡Que nos diga cuánto invirtió en seguridad, dónde están los 1.300 millones de dólares del IVA! No invirtió en nada". Luisa González Candidata presidencial

Con tono desafiante, González señaló que los ataques de Noboa reflejan su incapacidad para gobernar. “Pretende seguir gobernando insultando a la gente, como si no se diera cuenta de que esas provincias son las que más sufren y requieren mayor atención. La gente sabe que ha sido incapaz de conseguir una patria digna y nos ha llevado a un retroceso”.

Promesas previo a la campaña oficial

Aunque la campaña para el balotaje inicia oficialmente el lunes 24 de marzo de 2025, Gonz´ález no dudó en esbozar propuestas como la renovación de embarcaciones para pescadores, con un financiamiento del 80% por parte del Estado, el fortalecimiento de la educación pública y la reactivación de la Refinería del Pacífico, que, según ella, generará 20.000 empleos durante su construcción.

Sobre seguridad, rechazó la propuesta de Noboa de recurrir a fuerzas extranjeras, calificándola como una admisión de fracaso: “Eso solo demuestra que su Plan Fénix fracasó, que él como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es un fracaso absoluto. Y no me venga con cuentos. La cooperación internacional siempre ha existido", exclamó.

Y agregó: ¡Que nos diga cuánto invirtió en seguridad, dónde están los 1.300 millones de dólares del IVA, porque ni gasolina hay para vehículos (de la Policía). No invirtió en nada, como es incapaz para gobernar quieren que le den gobernando. Hay que cambiarlo a él, que deje el poder, que se largue donde quiera” arremetió.

Su Plan Fénix fracasó, él como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es un fracaso absoluto". Luisa González Candidata presidencial

El cierre de su discurso se centró en mencionar que “nos han gobernado incapaces". Invitó a tomar una decisión el 13 de abril, día de las elecciones presidenciales en segunda vuelta. Tomen mi mano que no les voy a fallar (...) Vamos a revivir al Ecuador; hasta la victoria siempre, compañeros”, culminó.

La ajustada contienda entre Luisa González y Daniel Noboa se definirá en un balotaje. Manabí es la tercera provincia más poblada de Ecuador y se mantiene como bastión de la Revolución Ciudadana, por lo que se convierte en un escenario clave para definir el futuro político del país. El 13 de abril, las urnas hablarán nuevamente, y ambas campañas apuestan por conquistar los votos decisivos.

