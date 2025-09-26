Los abanderados: Cómo se eligen y cuál es su rol en el juramento a la Bandera

El juramento a la Bandera es uno de los actos cívicos más significativos del calendario escolar en Ecuador.

El 26 de septiembre, Ecuador celebra el Día de la Bandera Nacional con un acto cívico que reúne a estudiantes de tercero de bachillerato en instituciones educativas de todo el país. El momento más esperado es el juramento a la Bandera, donde los jóvenes prometen lealtad a los valores patrios.

En el centro de esta ceremonia están los abanderados, estudiantes que han alcanzado las más altas calificaciones y que representan el compromiso académico y ético de su generación. Ser abanderado es uno de los reconocimientos más significativos en la vida escolar, y su elección responde a criterios de mérito, esfuerzo y excelencia.

¿Cómo se elige al abanderado?

La selección del abanderado se realiza entre los estudiantes de tercero de bachillerato, tomando en cuenta su promedio general acumulado durante toda la etapa colegial.

El Ministerio de Educación establece que el estudiante con el mayor puntaje será designado como abanderado del pabellón nacional, mientras que los siguientes en la lista ocuparán los puestos de portaestandartes del pabellón provincial, cantonal e institucional.

Además del rendimiento académico, algunas instituciones consideran aspectos como la conducta, participación en actividades extracurriculares y liderazgo positivo dentro del aula.

El rol simbólico en el juramento a la Bandera

El juramento a la Bandera reafirma el compromiso de los estudiantes con los valores de respeto, unidad y pertenencia nacional. MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Durante el acto oficial, el abanderado encabeza la ceremonia portando el pabellón nacional y se ubica en el centro del escenario. Junto a sus compañeros, realiza el juramento solemne ante autoridades, docentes y familiares, en un momento que busca fortalecer el sentido de identidad, respeto y compromiso con el país.

El juramento suele ir acompañado de discursos, presentaciones artísticas y la entonación del himno nacional. En algunos casos, se entrega una mención honorífica o diploma que reconoce el mérito del estudiante.

El Juramento de la Bandera representa el esfuerzo, la constancia y el ejemplo para toda la comunidad educativa. En cada institución, este acto reafirma el valor de la educación como pilar de ciudadanía y el orgullo de formar parte de una nación que honra sus símbolos con respeto y convicción.

