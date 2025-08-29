Expreso
PANCARTA NICOLAS MADURO PLAZA DAÑIN
La lona contiene la cara de Nicolás Maduro y la recompensa que ofrece Estados Unidos.GERARDO MENOSCAL/EXPRESO

Lona con recompensa por Nicolás Maduro sorprende en Guayaquil: ¿De qué se trata?

La gigantografía apareció en la intersección de una concurrida zona del norte de la ciudad de Guayaquil

Un inusual hecho sorprende a Guayaquil. Este 29 de agosto de 2025 apareció una gigantografía con el rostro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la recompensa que el Gobierno de Estados Unidos ofrece por los supuestos cargos de narcoterrorismo, entre otros, que enfrenta en ese país.

La lona fue ubicada específicamente en el paso a desnivel de la av. Carlos Luis Plaza Dañin y la av. Francisco de Orellana, un concurrida zona del norte de Guayaquil. Su colocación causó miradas por parte de los peatones y conductores que transitan por el sector.

¿Qué dice en la lona sobre Nicolás Maduro?

La lona es una gigantografía de la recompensa que el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ofrece por Maduro y varios de sus funcionarios de gobierno en Venezuela, como Diosdado Cabello, por los supuestos crímenes que ha cometido.

En la lona consta que Maduro es requerido por Estados Unidos por "conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importación de cocaína y conspiración para portar y usar ametralladoras y dispositivos  destructivos en apoyo a un delito de drogas".

El Gobierno de Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares por Nicolás Maduro y 25 millones de dólares por Cabello. Ambos han sido señalados por parte de las autoridades estadounidenses como parte de una estructura criminal dedicada al narcotráfico.

NICOLAS MADURO PUENTE
Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares por Nicolás Maduro.GERARDO MENOSCAL/EXPRESO

