Los potentes truenos que hicieron temblar, y saltar de la cama, a más de un guayaquileño la madrugada de este jueves 23 de marzo. Paralelamente, una potente lluvia con ráfagas de viento acompañaron la 'vigilia' de los ciudadanos.

Esto se debe a que se registró una tormenta en la madrugada que se prevé perdure hasta horas de la mañana, en el Litoral y estribaciones de la cordillera. Así lo anunció el Instituto de Meteorología e Hidrología (Inamhi) en Twitter. En el boletín enviado a las 01:00 de hoy, también alertaron que para las siguientes horas se esperaban lluvias y tormentas de variable intensidad en varias localidades. Esperan que las más relevantes alcancen entre 30 y 80 milímetros o litros/m2.

Esta entidad también advirtió que la tormenta estará presente en provincias como Los Ríos, Santa Elena, Manabí, Chimborazo y Bolívar.

Sin embargo, el Puerto Principal ya vive los estragos, teniendo en cuenta que la noche anterior se inundaron diferentes sectores por la marea alta, cómo Urdesa, el malecón 2000, el suroeste.

No hay sector que no reporte inundaciones: Urdesa, la Kennedy, Floresta, El Paraíso vía a la costa, Samanes, la Victoria, el Guasmo, entre estas.

La avenida Víctor Emilio Estrada, por ejemplo, se convirtió en una 'piscina' producto de la acumulación del líquido. en otro punto, en la ciudadela El Paraíso, se formaron hasta cascadas.

En Los Ceibos la situación también es complicada. Hay calles que están repletas de agua y el agua ingresó a las viviendas.

Uno de los puntos más críticos es la calle Francisco Martínez Aguirre, dónde el agua acumulada tapaba ya los neumáticos de los vehículos. A las, 05:30 del 23 de marzo, residentes empezaron a limpiar sus viviendas puesto que el agua entró por los balcones y ventanas.

En Álamos Norte, aledaña a la décima de la Alborada y El Cóndor, el escenario ha sido similar. Habitantes como Laura Cornejo, quien habita en la calle principal, madrugaron a tapar las rendijas de sus puertas, puesto que hasta pequeños pedazos de ramas empezaron a circular por el lugar.

"Llevo años que una lluvia no me despertaba como lo ha hecho hoy. Los truenos hicieron vibrar mi casa, activaron incluso la alerta sísmica y por eso despertamos todos. Podría jurar que es la peor tormenta de Guayaquil en años. No sé qué pasa en Guayaquil, pero estamos fregados", indicó Daniela Cáceres, residente del sector.

La Alcaldía dispone hacer jornada de teletrabajo

Ante la fuerte lluvia caída en la ciudad que ha coincidido con los niveles altos de marea, el Municipio de Guayaquil, según informó en un comunicado publicado la mañana de este 23 de marzo, ha declarado en sesión permanente al COE Cantonal para atender las emergencias. Los equipos de rescate de bomberos se encuentran ya en territorio.

"Por ahora solicitamos a la población que se mantenga a buen recaudo y pedimos a la empresa privada que dispongan el teletrabajo o retrasen el inicio de la jornada laboral para permitir que las aguas retrocedan", ha precisado la entidad a través de unos tuits colgados en la cuenta oficial de la Alcaldía.

Calles afectadas en Guayaquil

El sistema de vigilancia del sistema del ECU911 ha visualizado al menos 9 sectores con calles anegadas, y que cada vez se multiplican en más sitios. Se trata de la avenida Juan Tanca Marengo, Nicolás Segovia y Bolivia, Socio Vivienda I, el kilómetro 6.5 y 14 de la vía Daule, el túnel de la Flor de Bastión, Sauces 5, la 25 y la K, y Mucho Lote. Otro punto donde los vecinos se han visto en aprietos es la ciudadela Las Orquídeas, en el norte, y Urdesa central, donde su principal arteria, la Víctor Emilio Estrada se convirtió en una 'piscina'.