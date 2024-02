Ley del IVA: ¿juegan con el dinero de la gente o es juego amarrado?

Durante 50 años he escuchado a los políticos despotricar en contra de los banqueros. “Que ganan demasiado”, “que cobran tasas de interés muy elevadas”, “que los servicios son excesivamente caros”, son algunos de los reclamos.

Sin embargo, cuando se acercan las elecciones todos van donde los banqueros a pedirles plata para sus campañas y, cuando ganan, se olvidan de la ayuda recibida. Esta especie de relación amor-odio entre banqueros y políticos tuvo un punto de quiebre en el 2021 y el odio se intensificó después de que un banquero les ganó las elecciones a unos y ‘traicionó’ a los otros.

Hoy, con claras muestras de revanchismo, los políticos golpeados se juntan en la Asamblea con propuestas inconstitucionales e ilegales, sin importarles el país ni el riesgo que representa para los depositantes.

Recordemos que los asambleístas no pueden proponer la creación de ningún tributo, impuesto, tasa o contribución especial. Eso es facultad exclusiva del presidente de la República.

No obstante, aparte del ya abusivo incremento del IVA al 13 % definitivo y al 15 % por dos años, que golpeará muy fuerte a los más pobres, hay otras reformas absurdas que quieren introducir ilegalmente, para seguir exprimiendo los bolsillos de los ecuatorianos. Aquí algunas de esas absurdidades:

Contribución especial de grandes empresas

Se trata de un impuesto adicional del 3,25 % a las grandes empresas por el ejercicio fiscal 2022. ¡Absurdo! Las empresas ejercieron sus actividades en 2022 de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes ese año. Y de acuerdo con esas reglas del juego pagaron sus impuestos y contribuciones.

No puede el Estado, dos años después, pedirles que paguen un aporte adicional por ese periodo. Hago también una pregunta absurda: ¿Por qué no del 2020, que fue año de pandemia? ¿O del 2016, que fue un excelente año para las empresas? ¿O de 1999 que fue en sucres? La respuesta inteligente es una sola: La retroactividad en este caso es confiscatoria de recursos que ya fueron utilizados, invertidos o gastados, lo cual la convierte en ilegal.

Contribución especial de la banca privada

Los genios asambleístas proponentes también quieren una contribución especial de los bancos y cooperativas de ahorro que hayan tenido utilidades superiores a 10’000.000 de dólares, así mismo del año 2022 y el 2023.

El impuesto adicional iría desde el 5 % hasta el 25 % según las utilidades ganadas. Además de ser inconstitucional por proponer impuestos sin tener la facultad para hacerlo; además de ser ilegal por su retroactividad confiscatoria sobre periodos ya liquidados, los asambleístas proponentes demuestran una enorme ignorancia sobre el funcionamiento crediticio y bancario del país.

Con la primera reforma económica urgente que aprobó la Asamblea en diciembre, ya se le impuso a la banca una carga tributaria de 200’000.000 de dólares por retenciones especiales e impuesto de salida de capitales (ISD).

Con la pretensión actual serían 400’000.000 de dólares adicionales. ¿Hasta dónde creen los asambleístas proponentes que pueden estirar la sábana? Son 600’000.000 de dólares que saldrán de la economía privada para que los utilice el Estado como le dé la gana.

Son 600’000.000 de dólares menos en créditos para el sector productivo, que de forma obligada dejará de invertir por falta de préstamos o por tasas de interés que seguramente serán más altas. Son decenas de miles de puestos de trabajo que quedarán en el aire por falta de inversión y serán $ 600’000.000 que caerán en el barril sin fondo de un Estado ineficiente que los gastará en un mes de sueldo.

Golpear una vez más a las grandes empresas y a la banca privada podrá darle recursos al Estado ineficiente, pero echará abajo los planes de reactivación que tiene el presidente Daniel Noboa. El gran generador de empleos es el sector privado, no el Estado. El gran generador de impuestos es el sector privado, no el Estado. Aumentar los impuestos a quienes más contribuimos es hacer lo mismo que hace 50 años vienen haciendo todos los políticos que han gobernado y que han arruinado la economía del Ecuador. En esta ocasión el resultado no va a ser diferente.

También puede ser que todo sea un amague y el juego al que están jugando los asambleístas no es despilfarrar el dinero de los depositantes, sino que el juego ya está ‘amarrado’; todo es mentira y ya tienen arreglado que unos voten en contra, otros se abstengan y el proyecto ni se aprueba ni se rechaza y pasa por el ministerio de la ley, tal cual lo envió el presidente Noboa. O la Asamblea aprueba un proyecto ‘Frankenstein’ y el presidente lo veta parcialmente dejando solo el IVA del 15 %. Sería menos doloroso, aunque ese Estado panzón y vago seguirá gastando nuestro dinero a su antojo.

