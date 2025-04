Leonidas Iza: “prefiero la muerte antes que presionar por la derecha”

El presidente de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, respondió a sus detractores, quienes lo han acusado de dividir y traicionar al movimiento indígena al entregar su apoyo al correísmo para la contienda electoral, sin que “las bases” hayan alcanzado un consenso.

Extractivismo: ¿Es el ‘talón de Aquiles’ del acuerdo Pachakutik-correísmo? Leer más

“En este momento, me están convirtiendo a mí como que yo fuera un ladrón, que yo he cogido plata. Compañeros, si no pueden debatir con nosotros, tengan la decencia de quedarse en silencio, si no tienen ideas, porque lo que están haciendo es insultar a la memoria y al pueblo indígena del Ecuador”, dijo el líder indígena, quien también fue candidato a la Presidencia por Pachakutik y logró un 5 % de los votos de los electores.

La división en el movimiento indígena se agrava

Las últimas denuncias contra Iza salen de su propio movimiento. Por ejemplo, que él fue alertado de que otros dirigentes iban a aplicarle justicia indígena y pudo evadir el supuesto castigo. El alcalde de Saraguro, Abel Sarango, contó que Iza abandonó una reunión abruptamente, porque se le tenía que aplicar “un baño de purificación, que implica el uso de flores y ortiga, por las incoherencias que se veían a nivel nacional. (...) Yo fui testigo, miré la tina de agua que habían dejado y la ortiga que habían recolectado. Alguien le había avisado, pero cuando terminó el almuerzo, salió huyendo.”

RELACIONADAS Conaie desmiente al alcalde de Saraguro sobre justicia indígena para Leonidas Iza

Sobre esto, Iza en un principio negó que se le iba a aplicar este ritual, pero nuevos vídeos filtrados dieron cuenta de que una lideresa aceptó el haberle avisado. A lo que Iza respondió.

Leonidas Iza: "Gobierno de González podría representar una etapa diferente" Leer más

“Compañeros, yo en el congreso he tenido una molestia. Al único dirigente que están utilizando todas esas voces que están desde hace rato con la derecha, al único dirigente que quieren acabar, de corrupto, de vendido, de traidor se llama Leónidas Iza”, dijo el excandidato.

‼️#URGENTE

Leonidas Iza respondió con firmeza a exdirigentes indígenas que lo acusan de traidor por su alianza con la Revolución Ciudadana.

▶️ @radio_pichincha

pic.twitter.com/WNgAPcI15u — Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) April 6, 2025

Iza , es el nuevo PROFUGO DE LA.JUSTICIA INDIGENA @LeonidasIzaEc muy terrorista para secuestrar ciudades y muy cobarde para los hlrtigazos .😂😂😂pic.twitter.com/6si5YX62G5 — 🔆MANOLITA🔆🐶 (@TiffosaLatam) April 5, 2025

“¿Saben por qué, compañeros? Porque prefiero la muerte antes que presionar por la derecha radical de este país”. Y en esta visión ideológica se resume su postura a favor de la candidata Luisa González, pese a que otros dirigentes han sido reacios a esa decisión, por su memoria histórica y su relación con el gobierno de Rafael Correa, quien persiguió a más de 600 dirigentes, quienes se oponían a la extracción minera, el modelo educativo y otros temas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!