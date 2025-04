Extractivismo: ¿Es el ‘talón de Aquiles’ del acuerdo Pachakutik-correísmo?

“Es más lo que nos une que lo que nos separa”. Esa es la frase con la que la candidata del correísmo Luisa González ha defendido una alianza con Pachakutik (PK) de cara al balotaje.

Sin embargo, hay puntos que, aunque parecen menores dentro de una lista de 25 demandas, pueden ser determinantes en el acuerdo de Tixán entre Pachakutik y la Revolución Ciudadana. Los temas relacionados con la minería (extractivismo) y una Asamblea Constituyente, por ejemplo, podrían comprometer a un eventual gobierno de la correísta Luisa González.

(No te pierdas: Juicio político caso Ligados: ¿Qué pasó en el CAL para archivar solicitud?)

El correísmo renunció a su plan de gobierno en Tixán Leer más

El pasado domingo, en Tixán, una parroquia del cantón Alausí (Chimborazo), ocurrió lo que se anticipaba: Pachakutik y el correísmo firmaron un acuerdo programático.

Dicho acuerdo incluye compromisos para luchar contra la inseguridad, cobrar valores pendientes a los mayores deudores del Estado, restablecer el IVA al 12 %, condonar deudas, garantizar el derecho a la salud y educación, entre otros aspectos.

Pero hay un punto clave: Pachakutik demanda restricciones al extractivismo.

El 'talón de Aquiles'

En el punto 2 del acuerdo de Tixán se plantea enfrentar la minería ilegal, realizar una auditoría y establecer una moratoria minera; eliminar la minería a gran escala a cielo abierto en zonas de recarga hídrica y biodiversidad, además de no ampliar la frontera petrolera.

Para la directora de Politeka y analista política Gabriela Guerrero, este punto en particular no es sostenible a largo plazo. “El modelo económico del Ecuador no ha cambiado. Cualquier gobierno que ofrezca que no va a tocar ciertas áreas estratégicas, de donde provienen los mayores recursos, está mintiendo”.

¿Qué dice el correísmo? El domingo pasado, González declaró: “Estos acuerdos se basan en acuerdos programáticos en los que coinciden los principios de todas las organizaciones: no privatizar nuestros recursos”.

EXPRESO buscó reacciones en la bancada de la Revolución Ciudadana. Solo respondieron los asambleístas Lenín Barreto y Sofía Espín. Barreto aterriza los acuerdos frente al ejercicio del poder. “Se pueden corregir, aumentar y disminuir. Muchas veces, las urgencias que surgen en el ejercicio del poder pueden trastocar objetivos”.

Voces en el correísmo

Luego mencionó el uso de recursos como el petróleo. “El extractivismo se refiere más a la minería a cielo abierto. Es necesario utilizar los recursos hidrocarburíferos que tiene el Ecuador para salir de la pobreza. No podemos desconocer aquello”, añadió Barreto.

🌈 ¡Hoy hacemos historia por el Ecuador! En Tixán, Chimborazo, las izquierdas se unen con esperanza y compromiso. Con una multitudinaria participación, reafirmamos nuestra lucha por un país más justo y digno.



¡Que viva la unidad de las izquierdas! ¡Que viva Pachakutik! pic.twitter.com/hYNN6zqces — PACHAKUTIK NACIONAL (@PKnacional18) March 31, 2025

Por su parte, Sofía Espín aseguró que González es una mujer de palabra. “Como lo ha dicho la candidata, hay un esfuerzo de unidad. Significa revisar muchos temas. Siempre van a ser más las cosas que nos unen que las que nos separan”. La consigna, dijo Espín, es salir de los gobiernos de derecha. “No es una unión coyuntural”, agregó.

El 13 de abril podría marcar el inicio del acuerdo y, solo en el juego político, se verá si se cumple o si la nueva unidad se fractura. No obstante, Pachakutik cuenta con una ventaja adicional que podría utilizar tras los resultados del balotaje.

La ventaja de Pachakutik

El movimiento tiene nueve asambleístas que serán claves para el correísmo en la primera sesión de la Asamblea, el próximo 14 de mayo. Hasta ahora, no está claro el alcance del acuerdo de Tixán en el Legislativo.

Ayer, la legisladora Mariana Yumbay, de Pachakutik, aseguró que el acuerdo no incluye temas como la conformación de un solo bloque o siquiera el apoyo en la primera sesión. “Lo que sí se plantea es trabajar en una agenda legislativa que podamos construir de manera conjunta entre las diferentes bancadas”, mencionó Yumbay.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!