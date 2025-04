Juicio político caso Ligados: ¿Qué pasó en el CAL para archivar solicitud?

Este 1 de abril de 2025 fue un día de enfrentamientos en la Asamblea Nacional. ADN acusó al correísmo de, con "algunos" votos del Partido Social Cristiano (PSC), bloquear el juicio político contra los exvocales y una actual consejera del Cpccs señalados en el caso Ligados. Sin embargo, existen versiones opuestas sobre este tema.

El bloque oficialista convocó una rueda de prensa para cuestionar y advertir sobre temas relacionados con el correísmo. Uno de ellos fue la solicitud de enjuiciamiento político presentada por Diego Matovelle (ADN) contra los exvocales Yadira Saltos, Augusto Verduga y Eduardo Franco Loor, además de la actual consejera Nicole Bonifaz.

Según ADN, en la sesión del Consejo de Administración Legislativa (CAL) no se lograron los votos necesarios para que el proceso de enjuiciamiento avanzara. Tras esta afirmación, el secretario de la Asamblea Alejandro Muñoz intervino a petición de la presidenta del Legislativo, Viviana Veloz.

Tres versiones sobre el mismo tema

Muñoz señaló que uno de los requisitos fundamentales para solicitar el enjuiciamiento es la presentación de, al menos, 35 firmas de respaldo. “Al momento de hacer el informe de la Unidad Técnica Legislativa, al presentarse el juicio político, dicha solicitud contaba con 32 firmas válidas de respaldo”, afirmó Muñoz.

El proceso, explicó Muñoz, fue archivado. No obstante, es posible volver a presentarlo en caso de que se considere necesario un proceso de fiscalización a los señalados en el caso Ligados.

Minutos después, el legislador del PSC Jorge Acaiturri, integrante del CAL, refutó la versión del secretario de la Asamblea. “Yo voté a favor (de calificar el juicio político). Los requisitos se cumplieron. Ojalá que esto se vuelva a presentar”, sostuvo.

Acaiturri explicó que, en un primer informe de la Unidad Técnica Legislativa, solo se verificaron 32 firmas. Sin embargo, posteriormente, el proponente envió un alcance y la misma unidad pudo verificar las 35 firmas requeridas.

¿Quiénes votaron a favor de dar paso al proceso? Según Acaiturri, hubo tres votos a favor: Eckenner Recalde (ADN), Diego Matovelle y él mismo. En contra votaron las correístas Viviana Veloz y Esther Cuesta, mientras que la asambleísta Alexandra Castillo (PSC) se abstuvo. Dado el empate, prevaleció el voto dirimente de Veloz como presidenta.

El debate no terminó ahí, pues Alexandra Castillo también se pronunció. Explicó que, al no haber una validación completa de las firmas, no podía votar a favor. Según Castillo, la subsanación de las firmas no fue verificada.

Por ahora, el juicio político contra los exvocales y la consejera del Cpccs por el caso Ligados permanece archivado. Según Matovelle, la bancada de la Revolución Ciudadana intenta proteger a los exvocales y a la vocal. El asambleísta anunció que volverá a presentar el pedido.

Alexandra Castillo también denunció amenazas

Después de explicar su voto en el CAL, Castillo mencionó que ha sido víctima de amenazas. “A partir del comunicado de ADN he recibido algunas amenazas”, declaró, sin precisar de dónde podrían provenir.

“Vas a ver cómo te va”, “vas a ver lo que te va a pasar” serían algunos de los mensajes que, según Castillo, ha recibido. Aseguró que estas amenazas están relacionadas con sus votaciones en la Asamblea.

