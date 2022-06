Reconoció su confusión. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, reconoció que sus declaraciones al comparar el precio del combustible de Europa, donde lo vende por litro, con el de Ecuador, donde lo venden por galón, fueron erradas. No obstante, dijo, eso no anula su argumento principal: "Un país petrolero y pobre no puede soportar precios caros de los combustibles".

Desde el 12 de junio, el galón de súper se venderá hasta ⬆️ $4.86, casi igual que el galón de gasolina en EEUU que alcanzó ya los $5. Pero en Ecuador el salario básico es $425 y en EEUU es $1.257. No es justo este costo de la gasolina con economías familiares tan empobrecidas. — Leonidas Iza Salazar Oficial (@LeonidasIzaSal1) June 11, 2022

El ministro de Energía y Minas, Xavier Vera, a través de su cuenta de Twitter, instó al líder indígena a no desinformar al país lo que mereció el reconocimiento del error por parte de Iza. El líder del movimiento indígena recordó que desde hoy, 12 de junio de 2022, el precio del galón de gasolina súper en Ecuador se venderá hasta el 4,86 dólares casi igual que en Estados Unidos, aseguró. "Pero en Ecuador el salario básico es $ 425 y en EE.UU. es $ 1.257. No es justo este costo de la gasolina con economías familiares tan empobrecidas".