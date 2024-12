Lenín Moreno responde a acusación de supuesto espionaje a Rafael Correa

No señorita Asambleísta, no es mi costumbre espiar a nadie. Ese hábito lo tiene el que dejó en mi oficina de Presidencia, instalada una cámara oculta ¿ya se le olvidó?



Todo lo contrario, respeté el derecho del ex Presidente y su familia a tener equipo de seguridad.



Esa es mi… https://t.co/atjXOGKViY