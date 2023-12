Ecuador: los 'prohibido olvidar' del 2023

En este último análisis del año, es el momento propicio para revisar las lecciones que el 2023 nos ha dejado. Acompáñanos en un recorrido cronológico por los eventos que marcaron la política nacional en el año que concluye.

En febrero, presenciamos la pérdida de la consulta popular por parte de Guillermo Lasso, donde cada pregunta recibió una respuesta negativa. La lección aprendida es clara: cuando necesites el respaldo del país, solicítalo antes de que tu popularidad decaiga. No tener las respuestas listas a los 90 días le pasó factura.

En marzo, las revelaciones del caso Encuentro se intensificaron. Aunque el gobierno salió en defensa de la inocencia y reputación, la lección clave es evitar que la primera reacción sea defender a los involucrados desde el Estado, especialmente si son familiares. El 2023 marcó el fin de la tolerancia a la corrupción y su encubrimiento.

La lección de mayo, cuando el gobierno lanzó la muerte cruzada, es clara: si no eres mayoría, no te aísles. No cortes relaciones con todas las fuerzas políticas; necesitas aliados. ¿Podemos mencionar a UNA bancada -que no sea CREO- que saliera en defensa del Presidente?

Luego llegó la campaña, dejando dos lecciones destacadas. La primera, inspirada en Jan Topic: el que habla mucho, puede enfrentar consecuencias. Felicitar a Daniel en el debate fue el primer paso para que ganara la Presidencia. Y la segunda, los muñecos de cartón nos enseñaron que la gente aún tiene espacio para la esperanza.

El asesinato de Fernando Villavicencio no nos dejó una lección, sino un doloroso reconocimiento del país en el que nos hemos convertido.

Luego, experimentamos los apagones. La lección que nos deja el 2023 es clara: planifiquen. Si hay una crisis aproximándose, planifiquen y evítenla.

Cerrando el año, hace su aparición la Fiscal, revelando un caso cuyas implicaciones requerirán un análisis propio. Pero hasta entonces, ¿qué lecciones políticas nos deja el caso Metástasis? Algunas, pero destaco la principal: no minimizar al adversario. Esto va para el correísmo, que pretendía enjuiciarla. Atacaron, ella respondió.

La lección más dolorosa, que no tiene tiempo porque fue perenne, es en seguridad. No sirven los videos ni las fotos anunciando un duro golpe al narcotráfico. La realidad los desmiente.

Finalmente, ¿qué podemos esperar para el próximo año? Desde mi perspectiva, deseo que la lista de lecciones aprendidas del 2024 sea más corta.

