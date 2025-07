“Le pido que a mí me crea”, dice Franco Loor sobre supuesto chat con Luisa González

Franco Loor asegura que los chats difundidos por Sergio Peña no constan en el expediente del caso Ligados

Eduardo Franco Loor negó la existencia del supuesto chat atribuido a él y a Luisa González, divulgado por el asambleísta Sergio Peña. El abogado calificó la acusación como una “tramoya” y afirmó que su celular ya fue periciado por la Fiscalía.

“El señor Peña está mintiendo, está difamando. Ese mensaje no existe y lo puede revisar cualquier ciudadano en la página del caso Ligados”, aseguró este 11 de julio de 2025 en entrevista con Radio Ecuador en Directo.

“Le pido que a mí me crea”, afirma el abogado

Franco Loor cuestionó que la legisladora Jhajaira Urresta haya reaccionado sin verificar la veracidad del contenido. “Le pido que a mí me crea, que revise el expediente. Jamás existió ese diálogo con Luisa González, eso fue inventado por Peña”, expresó.

Afirmó que este tipo de mensajes falsos podrían elaborarse fácilmente. “Hasta mi firma o mi voz pueden falsificarse con inteligencia artificial. Pero ese chat no está en el proceso y no ha sido parte de la explotación del celular”, insistió.

Acusa a Peña de difamación y montaje político

El abogado defensor del exvicepresidente Jorge Glas afirmó que esta acusación responde a intereses políticos. “Esto es una excusa para generar ruptura dentro de la bancada. Yo tenía una buena relación con la asambleísta Urresta”, señaló.

También indicó que Peña habría utilizado su nombre sin autorización. “Le dije que ya basta, que no puede usar mis chats con fines políticos. No puede mentir sobre lo que no existe”, agregó con molestia.

Caso Ligados y el uso de su celular como evidencia

El celular de Franco fue incautado en Estados Unidos y luego entregado a la Fiscalía ecuatoriana como parte del caso Ligados. Según el abogado, todo su contenido ya fue explotado y está publicado.

“La información de mi celular fue parte del proceso en etapa de instrucción, que es pública. No se encontró ningún chat con ese lenguaje ni con esas personas”, explicó.

