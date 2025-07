González reta a Urresta tras su salida de RC: "Te desafío hagas públicos los chats"

La política ecuatoriana vivió un nuevo sacudón este jueves 10 de julio de 2025. La asambleísta Jhajaira Urresta, hasta ahora parte del bloque Revolución Ciudadana (RC), anunció entre lágrimas su salida del movimiento liderado por Luisa González, tras conocer mensajes en los que, según dijo, fue víctima de un fuerte insulto.

“Sí, soy tuerta… no me tiene que aclarar, pero no sabía lo de mierda y no lo voy a permitir”, expresó Urresta con la voz entrecortada, visiblemente afectada.

Te invitamos a leer | ¿Quiénes apoyaron la propuesta de ley para consentir relaciones desde los 14 años?

Un supuesto insulto que reabre viejas heridas

La ruptura se produjo tras la supuesta filtración de chats privados en los que Luisa González, excandidata presidencial y figura principal del correísmo, habría llamado a Urresta “tuerta de mierda”.

Urresta recordó el episodio que cambió su vida en 2019: cuando perdió un ojo durante las protestas de octubre de ese año, tras el impacto de una bomba lacrimógena. “Esa herida me marcó para siempre, pero he demostrado resiliencia y lealtad a este proyecto político... del que ya queda poco o nada”, lamentó.

#AHORA | La asambleísta Jhajaira Urresta anunció su salida de la bancada de la Revolución Ciudadana. Acusa a la presidenta del movimiento, Luisa González, de agredirla en un chat. “He conocido unos chats en los que me llama ‘tuerta de mierda’”, dijo. Añadió que no se le puede… pic.twitter.com/1JDH9ue8LV — Diario Expreso (@Expresoec) July 10, 2025

“No llegué por favores ni por venderme”



La asambleísta dejó claro que su paso por el movimiento no fue por conveniencia. “Le quiero recordar, señora Luisa González, que yo llegué al partido por la lucha social, no porque me he vendido ni tampoco por favores sexuales con alguien”, dijo con firmeza.

Revolución Ciudadana aparta a Santiago Díaz tras grave denuncia Leer más

Urresta anunció que continuará en su rol legislativo, pero ahora como asambleísta independiente, manteniendo, según afirmó, los principios que la llevaron al correísmo. También advirtió que no piensa callarse: “No voy a trabajar desde la Asamblea para que ella salga bien librada. Más aún, cuando su nombre suena como candidata presidencial para 2029”.

Luisa González responde: “Te DESAFÍO hagas públicos los chats”

La reacción de Luisa González no tardó en llegar. A través de sus redes sociales, negó las acusaciones y lanzó un reto directo a Urresta: “@EGuzmanurresta te DESAFÍO hagas públicos los chats a través de la materialización con peritos. Estoy dispuesta a entregar celulares, computadora y claves. Las mentiras tienen patas cortas”, escribió.

Además, dijo todo era parte de una traición: “Para TRAICIONAR no hace falta inventar MENTIRAS. Esto nace de la publicación de Sergio Peña”, aseguró la líder correísta.

Para TRAICIONAR no hace falta inventar MENTIRAS. Esto nace de la publicación Sergio Peña.@EGuzmanurresta te DESAFÍO hagas públicos los chats a través de la materialización con peritos, ESTOY DISPUESTA a entregar celulares, computadora y claves.

Las mentiras tienen patas cortas. https://t.co/uu8TIR6sR3 — Luisa González (@LuisaGonzalezEc) July 10, 2025

¿Qué viene ahora para Urresta?

La salida de Jhajaira Urresta no solo representa un nuevo quiebre de la Revolución Ciudadana, sino que también pone en duda la unidad del correísmo en la Asamblea. Además, pone bajo la lupa las aspiraciones presidenciales de Luisa González, quien ya compitió en 2023 y se perfila como una carta fuerte para las elecciones que se desarrollarán en 2029.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!