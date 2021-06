¿Quién le conviene al Gobierno de Guillermo Lasso que gane las elecciones de la Conaie?

No hay preferencia sobre ningún candidato. Que tampoco se ha hecho un análisis de sus perfiles y posturas para concluir cuál de los cinco le conviene más, para los planes del Gobierno, que gane la Presidencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Lo único que espera Homero Castanier, viceministro de Gobernabilidad, es que cualquiera que triunfe en el VII Congreso que inicia hoy en Tungurahua no tenga una postura radical. “Quien quiera que sea electo, lo respetaremos... estamos dispuestos a escuchar, pero también pedimos que no haya posiciones radicales”, comentó a EXPRESO.

Lasso lanzó un ‘guiño’ a los indígenas, pero hay obstáculos Leer más

Puede que no exista una preferencia por uno u otro aspirante, pero siempre hay uno que conviene más. A criterio del analista político, Santiago Cahuasquí, una candidatura menos confrontativa para la administración de Guillermo Lasso puede ser la de María Vicenta Andrade, de la nacionalidad Kichwa - Saraguro. “La candidatura que más favorecería al Gobierno es aquella que apueste por una línea puramente etnicista, es decir, aquella que pierda de vista cuestionamientos redistributivos de carácter general y se concentre en una agenda corporativa”.

Más allá de quién le convenga al Gobierno, para Stephanie Macías, máster en Gerencia Política y catedrática universitaria, lo que hay que analizar es quién no le conviene. La experta cree que la postulación de Leonidas Iza puede no llegar a compaginar con la filosofía del encuentro de la actual administración. “Especialmente por el discurso que viene manteniendo a través de los años y por el discurso que se generó una vez posesionado el presidente Lasso... Si nos planteamos cuál fuera el liderazgo más complicado para gobernar sería el de Leonidas Iza”, precisa.

A parte de Andrade e Iza, también aspiran a presidir la organización Matilde Tenesaca, Javier Aguavil y Marco Guatemal.

Koya Shugulí, investigadora y politóloga de la nacionalidad Kichwa, considera que después de las primarias presidenciales, en las que hubo “un sentir de falta de claridad al momento de la presentación de resultados oficiales”, existe todavía una división dentro de la organización indígena. “A mi modo de ver, la Presidencia de Lasso buscará que candidatos con menos peso político como Marco Guatemal o el mismo Javier Aguavil lleguen a esa posición, puesto que ayudaría en la posible conflictividad (que podría devenir de, por ejemplo, una reforma tributaria). Sin embargo, es claro que las bases necesitan respuestas claras, y con ello un planteamiento técnico - político serio que capitalice lo ganado en las últimas elecciones y busque mayor representatividad en las venideras”.

Shugulí coincide con Macías en que Iza pinta como la opción menos favorable para el Gobierno; y con Cahuasquí en que Andrade es la mejor, por la deuda de la organización en relación al liderazgo de la mujer.

RELACIONADAS Pachakutik y el movimiento indígena van con mente abierta a cita de mañana con Lasso

La agenda entre Lasso y quien será electo (a) como presidente (a) de la Conaie ya tiene algunos temas como el subsidio al combustible, la vacunación, riego e inversión en la ruralidad. Escuchar, sí, acota Castanier; imponer, no. “Hablar de cero minería es una posición radical. Tiene que haber un balance buscando lo que es conveniente para la mayoría”.