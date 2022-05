Durante su informe a la nación con motivo de su primer año de mandato, Guillermo Lasso también ratificó su propósito de que, "para el 2025, el 22 % del territorio ecuatoriano corresponda a áreas de conservación y que el 20 % de los desechos sean recuperables".

El gobernante ecuatoriano destacó como el principal hito ambiental de su primer año en el poder la creación de la reserva Hermandad, en las Islas Galápagos, anunciada en noviembre en la cumbre mundial del clima (COP26), celebrada en Glasgow (Escocia).

La reserva Hermandad abarca una superficie de 60.000 kilómetros cuadrados que sirve de corredor para conectar la Reserva Marina de Galápagos con la costarricense isla del Coco, conocido como la "migravía", por ser lugar de paso de decenas de especies protegidas.

"Nos ha valido el reconocimiento de la comunidad internacional por todo lo que esta significa en mitigación del cambio climático, protección de la biodiversidad y la purificación del oxígeno mundial", destacó Lasso.

"Puede que seamos un país pequeños en superficie, pero cuando se trata de temas ambientales, nuestra voluntad es tan grande como nuestra diversidad, y el mundo así lo ha visto", agregó.

El jefe de Estado de Ecuador sostuvo que la "'megabiodiversidad' no solo es un recurso que debe ser preservado por razones éticas, sino porque es un factor que generará enormes oportunidades de riqueza y empleo para miles de ecuatorianos" y "una potencia ambiental es también una potencia turística".

"Hoy el mundo tiene una nueva moneda, y no me refiero a las criptomonedas, me refiero a la biodiversidad. Este Gobierno la va a aprovechar para satisfacer urgentes necesidades sociales", enfatizó Lasso.

El presidente también recordó que, durante su primer año en el poder, su Administración ha conseguido 190 millones de dólares en cooperación internacional para programas de preservación de la biodiversidad, reducción de emisiones, protección del agua y mejorar la calidad de vida.