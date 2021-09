Lasso: “tenemos que luchar contra la cultura del despilfarro que se instaló en el Gobierno hace 14 años”

El presidente Guillermo Lasso hizo un llamado a los nuevos ministros y funcionarios de su gobierno para que le ayuden a luchar contra “la cultura del despilfarro” que estaría instalada en el Gobierno desde hace 14 años.

En mandatario posesionó este 15 de septiembre de 2021 a dos ministros, dos gobernadores, a su representante en el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y a la titular del Registro Social.

A Esteban Bernal, que es el nuevo ministro de Inclusión Económica y Social, Lasso le dijo que esta entidad no puede ser pensada como un espacio para apuntalar un proyecto político, clientelar o personalista.

Recordó que el estado invierte $ 1.400 millones en la entrega de bonos y le pidió que si es necesario haga una reingeniería del sistema para que estas ayudan lleguen a quienes más lo necesiten. “No puede haber una condición de estar afiliado a un partido político o ser parte de un gobierno”.

Mae Montaño dejó el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) asegurando que le pidieron la renuncia, luego de acusarla de intentar apuntalar su propio movimiento político desde esa cartera de Estado.

Lasso fue más allá. A Pedro Alava, flamante ministro de Agricultura y Ganadería, le pidió que le ayude a luchar contra la corrupción y a devolver la transparencia a esta cartera de Estado.

“Muchos ecuatorianos que requieren del Ministerio de Agricultura y Ganadería para desarrollar sus actividades me han contado y me siguen contando el suplició que es un hacer un trámite en ese ministerio”, señaló el presidente.

Tanlly Vera fue la ministra de Agricultura hasta el mediodía del 15 de septiembre cuando, a través de un comunicado, la Secretaría de Comunicación informó de su desvinculación al gabinete.

A Francisco Cepeda, nuevo presidente del Consejo Directivo del IESS, le encomendó la reforma estructural del sistema de seguridad social en el que participe toda la sociedad y no solo unos grupos o sectores que piden que se haga lo que a ellos les interesa.

“Los ecuatorianos esperan un cambio rotundo y los ciudadanos no quieren esperar, no están dispuestos a darnos más tiempo para esos cambios profundos, En primer lugar, un manejo institucional eficiente. No puede ser posible que las aportaciones de los trabajadores ecuatorianos se gasten en distintas actividades del IESS en el campo operativo y no se inviertan para asegurar una futura jubilación digna de los trabajadores ecuatorianos”, señaló.

A los gobernadores del Guayas y Azuay, Pablo Arosemena y Matías Abad, respectivamente, les recomendó mayor coordinación con los alcaldes de cada una de sus provincias, independientemente de la organización política a la que pertenezcan.

Finalmente, pidió a los nuevos funcionarios que cumplan a rajatabla el Código de Ética que firmó el 24 de mayo, día de la posesión. “Si no lo han leído, léanlo hoy de noche. Les recomiendo que no vayan a su despacho si no has leído previamente el Código de Ética para que lo cumplan y lo hagan cumplir”, señaló Lasso.