Lasso - Borrero, el primer binomio oficial en la carrera a las elecciones del 2021

Guillermo Lasso, precandidato presidencial

"No temo que el correísmo regrese al poder"

Una frase provocó mucho ruido hace algunos días. Más allá de las explicaciones dadas, es un frase que recoge el hastío, hartazgo y desconfianza de la ciudadanía hacia parte de la clase política, al sistema y a la corrupción. ¿Cómo capitalizará electoralmente esa sensación ciudadana?

Ciertamente que la frase del 'ya que... puntos suspensivos' generó interés al punto que estuvo como trending topic en Twitter durante algunos días. Esa frase la leía en un sticker promocional de un precandidato. Mi respuesta a esa actitud es decirle a los ecuatorianos que no perdamos las esperanzas. Que el voto tiene que ser responsable. Que nadie dejaría al 'ya que...' el futuro de los hijos, de los nietos y su propio futuro. Yo sé que son momentos duros y difíciles para todos. No podemos reaccionar con coraje, con una frase apasionada que represente el desinterés en la política.

¿Cómo cambiar ese pensamiento del ciudadano que irá a votar con ese coraje?

Diciéndole a los ciudadanos que escuchen el mensaje de cada candidato. Nosotros representamos el mensaje del cambio. Partimos de esa realidad de desesperanza para convertirla en una realidad para el futuro de los ecuatorianos. Representamos el cambio para sanear la economía y las finanzas públicas, para atraer mas inversión privada local e internacional, generar nuevos empleos, negocios. No podemos simplemente por coraje decir 'ya que...'. Por ese 'ya que...' hemos pagado la pérdida de miles de empleos y vidas. Es hora de un cambio.

En las elecciones de 2017, el cometido de gran parte de la oposición era que el correísmo no continúen en el poder. ¿Ahora el cometido es evitar que regrese?

Nuestro cometido es luchar contra los factores que generan pobreza. Nuestro rival no es nadie, más que los factores que generan pobreza en Ecuador. Nuestro objetivo es generar riqueza. Es la única manera de mitigar la pobreza. La pobreza no se arregla solo con renegociar la deuda, no solo con la lucha contra la corrupción, no solo con picoteos en la política económica, la pobreza se mitiga creando riqueza desde el sector público con alianzas publico - pirvadas. Promoviendo los motores de la inversión privada. Ese es nuestro desafío.

¿No le teme que el correísmo regrese al poder?

No le temo que el correísmo regrese al poder. Lo que busco es que los ecuatorianos comprendan que tenemos las opciones de cambio. Ecuador puede estar en las primeras filas de los países del mundo. Eso es posible si lo logramos con un equipo de gente nueva y preparada.

¿Hubo acercamiento con Otto Sonnenholzner y si es así, no cree que él hubiera sido un candidato electoralmente con mayor peso para completar su binomio?

Nunca recibí la llamada de Otto Sonnenholzner. Nunca me ha llamado. El proyecto de CREO es uno maduro. Un partido con una red territorial en los 221 cantones del Ecuador, también en Europa, Estados Unidos y Sudamérica. Contamos con un programa de Gobierno que lo hemos trabajado durante 10 años. El doctor (Alfredo) Borrero representa a un ciudadano nuevo. Un profesional de la salud. Una persona nueva en la política. Su objetivo y el mío es elevar el nivel de la salud a nivel Vicepresidencial. Cuando seamos gobierno le encargaré el sector de la salud y la seguridad social. Tenemos un personaje de semejante calado. Es un médico para sanar al Ecuador en un momento que el país está enfermo y requiere sanar con una profunda reforma de salud.

¿Qué hará para solucionar la delicada situación económica del país y cómo?

Llevaremos al país hacia una economía abierta, libre y competitiva. Una en la que el mercado y le estado cumplan su papel para que se complemente en beneficio de todos. Hay que establecer condiciones mínimas para estimular el crecimiento patrimonial del sector agropecuario. Otro conjunto de medidas para restablecer la competitividad del sector privado, este motor que funciona bien pero que el otro motor que es el sector público le resta recursos a través de impuestos. Hay que bajar aranceles, hay que bajar tributos. Hay que suscribir acuerdos de libre comercio con Estados Unids, China y Corea del Sur para mejorar la competitividad y a la vez atraer más inversion del mundo hacia el Ecuador.

¿Y para crear empleos?

El empleo es la consecuencia de la inversion y la inversión es la consecuencia de un gobierno serio y que toma las meididas necesarias para estimular esa inversión. Hay oportunidades de invertir en el sector petrolero. Creo que el sector eléctrico es uno del cual podemos dinamizar. Ecuador produce 8.000 megavatios de energía y consume 4.000, imagínese un gran proyecto de inversión privada para cambiar el parque automotor que consume combustible fósil costoso y que contamina por vehículso eléctricos. Tenemos que trabajar de la mano el sector público y privado. Hay que facilitar la creación de electrolineras. Y así podemos hablar de sectores como la minería que tienen que convivir con el medio ambiente.

¿Cómo llegar a una verdadera educación de calidad y gratuita en todos sus niveles?

Lo primero que haré es llamar a los amigos de Unidad Popular, antes MPD, al sindicato de maestros a que se sienten a la mesa con los padres de familia y el gobierno para acometer las reformas en el sector de la educación necesita, desde las guarderias hasta la universidad. Sentaré en una misma mesa a los rectores de las universidades para recrear un ambiente de una universidad libre y junto con esas reformas será necesaria la cobertura de internet en toda el país.

¿Qué hará en materia de lucha contra la corrupción?

Primero, un Código de Ética del Gobierno. Segundo, pediremos ayuda a la ONU para crear una comision internacional de lucha contra la corrupción con especialistas del mundo. Tercero, vamos a proponer reformas que fortalezcan la autonomía de la Fiscalia al punto que puedan contar con su propia policía, darle más presupuesto. Eso entre algunos temas.

Alfredo Borrero, precandidato vicepresidencial

"Pagaremos la deuda del IESS de a poco"

El sistema de salud no solo es deficiente sino que es corrupto. ¿Cómo lo mejorará y extirpará la corrupción?

El sistema de salud es uno curativo. Es decir que estamos enfocados en curar la enfermedad y no en prevenirla. Pensamos en darle una vuelta e ir a los ciudadanos que están en sus casas que hay que enseñarlas hábitos de vida. La mayor causa de mortalidad en el país son por enfermedades que se pueden prevenir. Si contamos con un buen sistema en las casas en las que se les enseñe la alimentación adecuada, el ejercicio, evitar consumo de cigarrillo, debemos sumar las condiciones primarias sino tiene agua potable, alcantarillado y servicios básicos. Vamos a convertirle al ciudadano ecuatoriano en un vigilante de la salud. A eso vamos a añadir dos cosas, la telesalud e implementar la cédula de salud. Esa misión diferente de la salud no las necesitamos construir con edificaciones nuevas porque ya tenemos. Nos quedariamos huérfanos sino pensáramos en la educación. Debemos pensar más allá: en médicos de atención primaria, familiares y especialistas.

Y la corrupción...

El presidente Lenín Moreno ofreció una cirugía al acorrupción. Yo si sé lo que es hacer una y ellos no les han cortado ni las uñas a los corruptos. Si conseguimos manejar con personas honestas con licitaciones transparentes, todo mejorará.

El sistema de salud se complementa con el del Seguro Social. ¿Van a pagar la deuda con el IESS y de dónde sacaran el dinero?

El presupuesto en salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) bordea los 2.800 millones de dólares. Creemos que debemos manejar el tema independiente a las prestaciones para lo cual tiene que venir un programa de una visión diferente y desde luego debemos unirle al sistema de salud al sector privado. No podemos dejarlo a un lado. Vamos a pagar pero poco a poco. Hay un 9.000 % de sobreprecio en los hospitales.

¿Cómo saneará el desprestigio de una institución como la Vicepresidencia con un exvicepresidente preso y una exvicepresidenta sentenciada?

Y no se olvide de un vicepresdente que se tomaba fotos. Vamos con una visión distinta. La hoja de vida es fundamental. Nosotros hacemos las instituciones, no ellas a nosotros.