Largas filas se formaron en Mucho Lote para la recepción de la segunda dosis de vacuna Pfizer

El viernes el Ministerio de Salud informó que los adultos mayores que se vacunaron hasta el 4 de abril con la vacuna de la Pfizer en su primera dosis y que no recibieron la convocatoria por SMS para aplicarse la segunda podrían acudir sábado 24 y domingo 25 de abril entre las 08:00 y las 17:00 para ser vacunados.

Solo debían presentar el certificado de la primera dosis y la cédula. Los puntos fijos para ese efecto fueron el colegio Sebastián de Benalcázar en Quito y en Guayaquil la explanada Mucho Lote y Universidad Ecotec, vía la Costa.

La invitación generó la respuesta masiva de interesados en acudir a recibir la vacuna y se formaron largas filas alrededor del sitio de vacunación ubicado en la explanada de Mucho Lote. Al sitio acudieron para hacer un recorrido el ministro de Salud Camilo Salinas, el ministro de Gobierno Gabriel Martínez, el presidente de la Asamblea César Litardo y el director de Riesgos Rommel Salazar, además del director de Salud de la Alcaldía de Guayaquil Carlos Salvador.

El ministro expresó que personas interesadas en generar caos estarían difundiendo mensajes para que ciudadanos acudan masivamente lo que habría generado conflictos y descontento en los centros de vacunación.

Anunció que se está investigando ese hecho e hizo un llamado a los ciudadanos para que no se dejen engañar con mensajes y audios "de vacunación a libre demanda y no es así". Indicó que este domingo se habilitaron 3.000 dosis para la aplicación y para quienes no alcancen las vacunas habrá reagendamiento. Dijo que el compromiso es atender a la mayor cantidad de personas.

En Mucho Lote se había pensado atender a 1.200 personas. Precisó que los mayores de 90 años pueden acudir sin cita en cualquier parte del Ecuador.Sobre este punto de vacunación ubicado en Guayas el Municipio de Guayaquil aclaró que el sábado 24 de abril personal del Ministerio de Salud informó al equipo municipal la disposición para vacunar a libre demanda.

El cabildo porteño dijo que, sin embargo, en poco tiempo y con la presencia del coordinador zonal 8 del MSP, Jonathan Guacho, "quedó claro que esta acción debe llevarse en orden, tal como se ha desarrollado".

Eso quería decir que se cumple únicamente con el agendamiento previo de la cartera de estado. El Municipio aclaró que quienes sí podían acudir sin cita, durante el sábado 24 de abril, son las personas que habían recibido su primera dosis de Pfizer y el sábado les correspondía su segunda aplicación.

El Cabildo destacó además que las personas mayores de 90 años o con más del 50% de discapacidad, están exentas de registrarse, pudiendo acudir directamente a cualquiera de los puntos de vacunación.

El Municipio informó que el sábado el Ministerio citó también a personal de primera línea del Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, en la explanada de Mucho Lote, para que accedan a la vacunación. En tanto que, la Universidad Ecotec, atiende únicamente con personal operativo de la cartera de estado.

La Alcaldía aclaró que la única institución autorizada para definir quienes se vacunan y el punto al cual deben acudir, es el Ministerio de Salud.

El sábado el Ministerio entregó al Centro Municipal 2.700 dosis de vacunas. De ellas 2.400 corresponden a Sinovac para personas que recibirán su primera inoculación y 300 a Pfizer para completar la segunda dósis en pacientes que hace 21 días se vacunaron.