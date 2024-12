Larga espera de profesores por un sueldo justo

Por décadas, los docentes ecuatorianos han sostenido una lucha que parece interminable. Marchas, huelgas de hambre y plantones se han convertido en herramientas habituales de un gremio que busca un reconocimiento económico y profesional acorde a la trascendencia de su trabajo. Sin embargo, para miles de maestros la batalla continúa.

Kléver Hidalgo, con más de 25 años de experiencia, es un ejemplo de esta problemática. Desde que comenzó su carrera en 1993, ha trabajado en múltiples instituciones educativas. Actualmente labora en la Unidad Educativa San Rafael, valle de los Chillos. Su salario mensual de 817 dólares dista mucho de reflejar su trayectoria, esfuerzo y profesionalización.

“Recuerdo cuando ganaba 185.000 sucres. Era un sueldo bajo, pero hoy sigue siendo lo mismo: salarios precarizados que no reconocen nuestra labor de formar a la niñez y la juventud”, sostiene Hidalgo.

A pesar de la vigencia de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que prometía derechos como ascensos automáticos y recategorizaciones salariales, las palabras se han quedado en el papel. “Esto afecta directamente a nuestras familias y calidad de vida”, denuncia el docente.

El panorama no es mejor para quienes han dedicado su vida entera a la enseñanza.

Raúl Yánez, secretario de la Coordinadora Nacional de Maestros Jubilados de Ecuador, también comparte esta lucha. A sus 77 años, el directivo recuerda que su sueldo como docente fue de solo 600 dólares hasta el 2014. Trabajó en el sector educativo 43 años, al igual que Kléver, y en su momento salió a las calles a exigir un sueldo justo, como lo hace hoy para reclamar su jubilación.

“Siempre los incrementos y los beneficios a los docentes han sido a cuentagotas, por eso nos hemos organizado para exigir nuestros pagos”, relata Yánez. Asegura que actualmente alrededor de 16.000 maestros jubilados esperan el pago de su incentivo jubilar, un derecho todavía no cumplido por el Estado.

La recategorización, tema pendiente

El tema central de la actual lucha docente gira en torno a la Transitoria Trigésima Tercera de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que establece que los maestros con más de 25 años de servicio y los requisitos académicos correspondientes tienen derecho a una recategorización que les permita ascender en el escalafón salarial. Sin embargo, esta disposición, vigente desde hace dos años, no ha sido implementada.

De acuerdo con Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), más del 70 % de los docentes con más de 25 años de carrera continúan estancados en la categoría G, una de las calificaciones de menor rango del escalafón para profesionales con título de licenciado en Ciencias de la Educación y al menos dos años de experiencia.

Esta situación afecta a más de 15.000 profesores que, a pesar de su extensa trayectoria, no han visto reflejado su esfuerzo en un ascenso salarial, resalta Quishpe.

El presidente de la UNE dice que aunque el Ministerio de Educación ha hecho múltiples promesas para resolver esta problemática, la falta de presupuesto (estimado en 64 millones de dólares) sigue siendo el principal obstáculo.

Ministerio de Educación implementa procesos

Esta cartera de Estado respondió a EXPRESO que ha solicitado a Finanzas los recursos necesarios, pero los avances son lentos debido a una medida de inconstitucionalidad presentada por la UNE contra el Reglamento de la LOEI, lo que ha generado incertidumbre jurídica y, por ende, retrasos en la aplicación de las disposiciones.

Además se ha establecido un procedimiento para que los docentes que cumplen con los requisitos de tiempo de servicio, formación académica y desarrollo profesional sean ubicados en la categoría correspondiente del escalafón docente. “Es importante destacar que este proceso aún no ha finalizado, por lo tanto no podemos afirmar que los docentes no han recibido los beneficios”, aseveró.

La cartera de Estado afirma que una vez que el proceso se retome, se tiene proyectado beneficiar a 11.000 docentes aproximadamente.

Tres rutas para mejorar

El Ministerio de Educación establece tres rutas para solucionar el salario justo de aproximadamente 11.000 docentes: proceso de escalafonamiento, asignación presupuestaria y diálogo con los gremios docentes.

Educación sostiene que su trabajo es técnico y no político, como el de la Unión Nacional de Educadores.

Situación. Según información de la UNE, más de 20.000 partidas correspondientes a docentes fallecidos o jubilados no han sido cubiertas todavía.

