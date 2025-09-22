La Fuerza Aérea Ecuatoriana despliega Rayo Justiciero: drones contra el crimen

Más de mil operaciones han desarrollado estas aeronaves, fabricadas en Ambato

Un oficial de las Fuerzas Armadas opera uno de los drones del escuadrón Rayo Justiciero.

Desde septiembre 2025, la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) incorporó un refuerzo. Se trata de un escuadrón de drones, al que han denominado Rayo Justiciero. Está diseñado concretamente para fortalecer la lucha contra las mafias del narcotráfico.

De acuerdo con información del Ministerio de Defensa, estas aeronaves no tripuladas patrullan silenciosamente desde el aire, por las zonas más críticas. Su objetivo es detectar pistas clandestinas, controlar áreas de minería ilegal e identificar rutas utilizadas por el crimen organizado.

Los drones, del escuadrón Rayo Justiciero, tienen la capacidad de cubrir grandes extensiones y transmitir información en tiempo real, para fortalecer el trabajo del Bloque de Seguridad, garantizando respuestas más rápidas y efectivas en defensa de la ciudadanía.

Estos drones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana son fabricados en el Centro de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, ubicado en Ambato.

Daniel Noboa transfiere control espacial a la Fuerza Aérea: ¿Qué implica la decisión? Leer más

¿Ya están funcionando los drones de Rayo Justiciero?

Hasta los primeros días de septiembre del 2025, el escuadrón Rayo Justiciero ha participado en más de 1.120 misiones en todo el Ecuador.

Las operaciones se han concentrado en provincias como Manabí, Guayas, Esmeraldas y Tungurahua. Los drones han entregado información que ha servido al personal de Inteligencia.

¿Para qué ha servido la información levantada por este escuadrón?

La información ha servido para identificar actividades del crimen organizado transnacional, apoyar operaciones militares y reforzar la seguridad de instalaciones estratégicas.

¿Quiénes operan los drones?

Personal del Comando de Operaciones Aéreas y Espaciales y el Ala de Combate Nro. 22 en Guayaquil operan estos aeronaves no tripuladas. Cumplen misiones de vigilancia, reconocimiento, búsqueda y salvamento, mitigación de desastres naturales, comando y control de áreas estratégicas, que están a cargo de las Fuerzas Armadas.

¡“RAYO JUSTICIERO” ES EL NUEVO ESCUADRÓN DE DRONES DEL BLOQUE DE SEGURIDAD! 💪



Tecnología de punta contra el crimen y el narcotráfico.



➡️Los drones del #BloqueDeSeguridad patrullan silenciosamente zonas críticas, detectan pistas clandestinas, controlan minería ilegal e... pic.twitter.com/EzARg2LZmx — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) September 3, 2025

Para más noticias, visite el siguiente enlace.