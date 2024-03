Kristel Candelario: esto dijo la ecuatoriana condenada a cadena perpetua en EE. UU.

"Todos los días le pido perdón a Dios y a mi hija Jaylin", dijo Kristel Candelario tras recibir la pena de cadena perpetua, este lunes 18 de marzo, por provocar la muerte de su hija de un año y cuatro meses al haberla abandonado durante 10 días por irse de vacaciones.

Los chats de Norero y Jordán revelaron un millonario lote en Samborondón Leer más

Lea también: Supremo de EE.UU. prohíbe ley que permite a policías detener y expulsar migrantes

En Estados Unidos hay conmoción por lo sucedido. El juez Brendan Sheehan aseguró, mientras daba su veredicto, que es “uno de los casos más horribles que jamás haya visto”. Además, le negó a la mujer la posibilidad de acceder a libertad condicional.

Entre lagrimas -una vez escuchada su sentencia-, Candelario habló frente al juez con la ayuda de un traductor y manifestó: “No estoy tratando de justificar mis actos, pero nadie sabe cuanto yo estaba sufriendo y por lo que estaba pasando. Todos los días le pido perdón a Dios y a mi hija Jaylin. Soy una persona creyente de Dios y reconozco que todos y todas en muchas ocasiones somos tentados por el enemigo”.

La ecuatoriana de 32 años, también pidió perdón a su hija mayor, Amaya, y a sus padres -quienes testificaron a su favor en el juicio-. “Extraño mucho a mis hijas. Hoy nada puede devolverme a Jaylin y no pasa un día en el que no deje de pensar en ella. Le pido a Dios que algún día la pueda volver a ver”, concluyó.

Lea también: La presidenta de Perú deberá responder a la fiscalía por sus relojes de lujo

Bill Gates dice cuáles son los únicos trabajos que no reemplazará la IA Leer más

Candelario padece enfermedades mentales, según sus padres

Luego de la intervención de Kristel Candelario, lo hizo su madre, Ketty Torres. La mujer aseguró que su hija sufría de depresión, ansiedad y un trastorno mental. "No quiero justificar ni victimizar a nadie, pero no recibió la atención que necesitaba porque no podía parar de trabajar en EE.UU.", agregó Torres.

Clever Candelario, padre de Kristel, también habló y defendió a su hija. Además, pidió perdón a la pequeña Jaylin. “Sin darnos cuenta, la depresión y la ansiedad la envolvieron hasta hacerle perder el juicio y la razón”, expresó.

Kristel Candelario fue condenada por ser la responsable de la muerte de su hija de 16 meses, al irse de vacaciones a Detroit y Puerto Rico en junio de 2023, mientras su bebé Jailyn se quedó sola y sin alimentos. A los diez días, Candelario encontró a la pequeña sin vida.

¿Quieres leer contenido de calidad sin límite? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!