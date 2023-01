La vocal suplente de Participación Ciudadana, Karina Ponce, presentó su renuncia irrevocable a ese cargo. Ella lo hizo público este miércoles 4 de enero en su cuenta de la red social Twitter.

"Represento a la ciudadanía decepcionada de la mediocridad en la gestión pública guiada por el interés particular y/o partidista que destruyen la independencia de los poderes del Estado, por ello, interpretando el sentir ciudadano, no me prestaré a ser parte de un juego perverso al servicio de oscuros intereses ni legitimaré con mi principalización las acciones e inacciones de esta desprestigiada e improductiva institución por lo cual, presento mi renuncia irrevocable a la calidad de Consejera del CPCCS", se lee en una parte del comunicado que Ponce colgó en su cuenta de Twitter.

Al país, mi posición y decisión respecto del @CpccsEc 👇🏻 pic.twitter.com/FVB1ywsIS1 — Karina Ponce Silva (@karina_ponce_) January 4, 2023

En las últimas semanas se ha mantenido el patrón de indecisión en el CPCCS, ya sea por diferencias legítimas o por circunstancias políticas, en procesos de elección de autoridades, como el titular del Consejo de la Judicatura (CJ). Tras el análisis de una cuarta terna, no hubo los votos suficientes para elegirlo.

Esto se da a la par de una reconformación del pleno de Participación Ciudadana debido a la incorporación de consejeros suplentes, ante las licencias que solicitaron cinco de los siete vocales, quienes participarán de la campaña electoral en este mes. Ellos buscan la reelección.

El presidente del CPCCS, Hernán Ulloa, tenía previsto convocar a una sesión este miércoles 4 de enero para abordar los temas pendientes de la institución, como la notificación a los consejeros suplentes para que se incorporen al pleno.

Mónica Moreira, Karina Ponce, Gina Aguilar y Olindo Nastacuaz, constan en el banco de suplentes.

En su comunicado, Ponce insiste en varias ocasiones en la imagen deteriorada del Consejo de Participación Ciudadana a lo largo de su existencia: "Lo que sí debemos reconocerles es que han hecho todo para mantener el nivel de desprestigio que dejó la gestión de Tuarez, Cruz, González, entre otros".