Jueza dictó prisión preventiva para el abogado de Francisco Barreiro, hijo de Abad

El abogado de Francisco Barreiro (hijo de la vicepresidenta Verónica Abad), Oswaldo Trujillo, recibió prisión preventiva. La Fiscalía informó que la jueza a cargo del caso tomó la decisión con base en las pruebas presentadas por esa entidad.

“Con base en los elementos de convicción presentados por Fiscalía, Jueza ordena prisión preventiva para Oswaldo Patricio T. S., procesado por tenencia y porte no autorizado de armas y municiones”.

Ayer, 17 de enero de 2024, el mismo Ministerio Público informó sobre la detención de Trujillo. La aprehensión fue producto de un operativo realizado en Quito y Esmeraldas en el denominado caso Fachada.

La Fiscalía señaló que en el interior de la casa de Trujillo se encontraron cartuchos de diferente calibre –incluso de uso militar– que no pudo justificar. Esa fue la razón por la que el abogado de Barreiro fue detenido en flagrancia ayer.

Trujillo explica, en su perfil de su estudio jurídico, que practica el tiro deportivo. Sin embargo, es un tema que ahora estará a cargo del juez competente.

El caso Nene

Trujillo representa al hijo de la vicepresidenta Verónica Abad en el denominado caso Nene. El abogado también fue sancionado por no acudir a una audiencia prevista para el pasado jueves 16 de enero de 2025.La diligencia se declaró fallida porque no asistió ni pidió diferimiento; además de que no envío una justificación.

