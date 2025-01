El caso Fachada es otra interrogante para Verónica Abad | Por Martín Pallares

Casi semanalmente, aparecen nuevos hechos que aumentan el misterio sobre los reales motivos por los que Daniel Noboa y Verónica Abad se declararon la guerra antes de asumir el poder.

Esta semana apareció, por ejemplo, el caso “Fachada”, en el que el abogado del hijo de la vicepresidenta, Verónica Abad, aparece vinculado a una banda criminal que se dedica al narcotráfico. Nada puede aún ser confirmado ni dado por cierto porque las investigaciones recién comienzan y porque hay tal cantidad de intereses políticos entrelazados y encontrados que puede hacer que todo sea falso y montado, pero, asimismo, verdadero.

El enfrentamiento entre los dos políticos, el uno presidente y la otra vicepresidente, ha sido tan fuerte y ambos han sido tan poco transparentes que la opinión pública puede creer cualquier cosa. El tema de “Fachada”, en todo caso, no deja de ser interesante e intrigante como elemento de esta trama en la que está Abad y su familia.

Un abogado penalista de Quito y cuatro jueces anticorrupción, nombrados en 2022, son investigados en el caso Fachada. La Fiscalía los vincula en una red para liberar a los hijos del cabecilla del grupo armado Los Comandos de la Frontera.



Lee más 👉 https://t.co/Cb93BIWLcA pic.twitter.com/Su7vpBdENn — Diario Expreso (@Expresoec) January 16, 2025

El caso Fachada entra en escena

Resulta que todo se supo el jueves 16 de enero cuando debía instalarse en el Complejo Judicial del Norte de Quito el juicio de otro caso vinculado con la pugna entre Noboa y Abad: el caso “Nene”, en el que Sebastián Barreiro, hijo de la vicepresidenta, enfrenta cargos por oferta para realizar tráfico de influencias. Se trata de un caso que al inicio produjo muchas dudas porque parecía ser una historia montada para ayudar a Noboa a deshacerse de su adversaria.

Pues bien, Barreiro y la supuesta víctima en el caso, así como los enviados de la Fiscalía, llegaron al segundo piso del edificio de marras en donde se iba a escenificar el inicio del juicio. Todos, incluidos los jueces, estaban listos para comenzar menos uno de los protagonistas: Oswaldo Trujillo, el abogado de Barreiro, hijo de la vicepresidenta. Trujillo no llegó.

Otro abogado, que acompañaba al equipo defensor de Barreiro, levantó su mano y le pidió a la jueza Clara Soria, a cargo del caso, darle una explicación en privado sobre la ausencia de Trujillo. Como la jueza no aceptó la propuesta, el abogado del equipo de Barreiro dijo que Trujillo no llegaría porque tenía un “inconveniente de fuerza mayor”. La jueza Soria multó, entonces, a Trujillo con 940 dólares y anunció el juicio del caso para una nueva fecha.

En realidad, lo que había ocurrido con Trujillo es que no pudo ir: apenas dos horas y media antes la Fiscalía y la Policía habían allanado los despachos de tres jueces anticorrupción porque tienen información según la cual los tres jueces indagados habían intentado liberar a los hijos de Roberto Carlos Álvarez, cabecilla de un grupo criminal que se llama “Comandos de la Frontera” (CDF). Se trata de una organización narco guerrillera que opera en la frontera con Colombia. El abogado de Álvarez Vera y de sus hijos, justamente, es Oswaldo Trujillo.

Se sabe que Trujillo, quien previamente también defendió a la vicepresidenta Verónica Abad, fue el quinto allanado en el caso “Fachada”. En el domicilio de Trujillo hubo muchas sorpresas. La Fiscalía encontró cartuchos de diferente calibre -incluso de uso militar- que no pudo justificar pero que más tarde dijo que son para la práctica deportiva de tiro de precisión. El abogado fue apresado en flagrancia por tenencia y porte de municiones sin licencia.

Francisco Barreiro Abad, hijo de Verónica Abad, junto a Oswaldo Trujillo. Sara Ortiz / Expreso

El caso detrás de los hermanos Álvarez Cordero

Los hermanos Álvarez Cordero están vinculados a un caso de tráfico de droga. Además, el mismo 16 de enero de 2025, la Fiscalía vinculó a esa investigación al padre: Roberto Carlos Álvarez. El 2 de septiembre de 2023, Carlos Andrés y Kerly Álvarez fueron procesados y Trujillo actuó como el abogado de los dos. Tras la audiencia de formulación de cargos, la jueza Karol Zambrano ordenó la detención de los dos hermanos. Trujillo apeló esa decisión para intentar liberarlos.

De acuerdo con la Fiscalía, los “Comandos de la Frontera” se dedica a traficar droga de Colombia a Ecuador. Al frente de la misma estaba Roberto Carlos Álvarez, conocido bajo el alias de “Gerente”. A lo narrado habría que agregar que Trujillo ya había sido antes abogado de otro conocido narcotraficante ecuatoriano.

Lo narrado sirve para interrogarse sobre las razones por las que Verónica Abad permitió a su hijo que se defienda con el abogado Trujillo, conocido por sus polémicas defensas. ¿Acaso una persona de tanta exposición pública como Abad no toma las precauciones para que sus abogados no puedan ser tachados de defensores de organizaciones criminales? No hay que dejar de mencionar que Trujillo había sido inicialmente también abogado de Abad en el mismo caso “Nene”.

Lo del caso “Fachada” no es otra cosa que una interrogante más sobre las verdaderas razones por las que Tyler Durden y el presidente Noboa se distanciaron. ¿Será que por alguna relación con el caso “Fachada” los EE.UU. le retiraron la visa a ese país a Abad? Lo cierto es que ni Abad ni Noboa se han dignado a explicarle al país qué fue lo que ocurrió entre ellos. Mientras, cualquier acción de la justicia y/o de la Policía estarán empañados por las dudas que hay a propósito de las pugnas políticas.

