El TCE rechaza solicitud de revocatoria de mandato contra el vicepresidente Borrero

El 12 de diciembre de 2022, el magistrado del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando Muñoz, rechazó la solicitud de revocatoria de mandato en contra del vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, por el presunto incumplimiento del plan de gobierno.

Según indicó el juez en la causa No. 171-2022-TCE, la argumentación del supuesto incumplimiento del segundo mandatario no estuvo respaldada con “medios demostrativos” para que se encuentren materialmente justificados. Asimismo, señala que la presunta falta “de un plan de trabajo que se diseña plurianualmente, debe ser concretamente comprobado”, más aún si este no tiene fases que permitan medición.

Quienes hacemos parte de la @RevocatoriaCoor informamos al Ecuador que hemos presentado el día de ayer Lunes 12 de diciembre de 2022 una solicitud de aclaración a la sentencia del juez #FernandoMuñozBenítez pic.twitter.com/ZJNqVRorkM — Coordinadora Por La Revocatoria (@RevocatoriaCoor) December 13, 2022

Ante la decisión del magistrado Muñoz, la Coordinación por la Revocatoria informó este 13 de diciembre de 2022 que presentó una solicitud de aclaración de la sentencia emitida por el juez. “(...) Pido aclare por qué no se observan las reglas jurisprudenciales establecidas en el precedente No. 10-2018-TCE que es posterior a la sentencia que se usa en el fallo”, argumenta la organización que impulsa la revocatoria del mandato del vicepresidente.

Por otro lado, la Coordinación indicó que aún no han recibido respuesta del Tribunal sobre la apelación que ‘revivía’ el proceso de revocatoria de mandato al presidente de la República, Guillermo Lasso. El 7 de octubre pasado, el juez Joaquín Viteri rechazó el recurso subjetivo de la organización, pero esta apeló esa decisión y se la fue concedida. Ahora están a la espera del pronunciamiento del Tribunal.