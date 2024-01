Juez ordena la prisión de Jorge Glas y de Carlos Bernal

El juez Luis Rivera ordena la prisión del exvicepresidente Jorge Glas y de Carlos Bernal, quienes figuraron como expresidente y exsecretario del Comité de la Reconstrucción de Manabí, respectivamente.

Ambos recibieron cargos por posible peculado en la disposición ilegal de fondos de la ley de solidaridad por el terremoto de 2016 para proyectos que no eran emergentes. Para Pablo Ortiz, el tercer procesado ordenó que se presente ante la autoridad competente y no podrá salir del país. Glas se encuentra hospedado en la Embajada de México y Bernal radica desde 2018 en Miami, Estados Unidos en donde cumple tareas laborales. La instrucción del caso durará 90 días en los que los procesados podrán presentar las pruebas de descargo. Los defensores de Glas y Bernal habían señalado que no había elementos para dictar esa medida.

El juez precisó que en el caso no resultan idóneas otras medidas. En el caso de Glas dijo que está en la Embajada por lo tanto no se encuentra en territorio ecuatoriano. Además, en su contra pesa una orden de detención y un pedido de localización y captura. Por lo tanto no caben medidas alternativas como presentación periódica, prohibición de salida del país, dispositivo electrónico o arresto domiciliario.

El juez reflexionó que las circunstancias de Bernal son similares a las de Glas porque se encuentra fuera del país, situación que fue dada a conocer por él mismo que habló durante la audiencia de formulación de cargos. En este caso tampoco se pueden aplicar las medidas alternativas.

